Officieel: Er komt nóg een Call of Duty uit in 2020

Naast Warzone komt er nog een ‘premium’ Call of Duty uit in 2020.

2020 is zonder meer hét jaar van Call of Duty. Na de release van Call of Duty: Modern Warfare eind vorig jaar, kwam Infinity Ward afgelopen maart met Warzone. De gratis battle royale spin-off zorgt ervoor dat de populaire shooters massaal gespeeld worden. Maar ondanks de populariteit van de huidige games, gaat Acitivision tóch een nieuwe Call of Duty in 2020 uitbrengen.

Nieuwe Call of Duty in 2020

Tijdens een gesprek met investeerders laat Activision weten dat er dit jaar alsnog een nieuwe shooter in de populaire franchise uitkomt. Het Amerikaanse miljardenbedrijf zegt: “we gaan door met het leveren van een robuuste line-up aan content dit jaar, inclusief de release van de volgende premium Call of Duty.” Het bedrijf heeft de volgende CoD gepland voor de tweede helft van 2020, waar we nu al bijna in zitten. En dat is een lichte verrassing.

Overdaad aan CoD

Toch voelde het alsof het dit jaar wel een beetje klaar was. We hebben net Modern Warfare achter de rug terwijl Warzone nog volop in ontwikkeling is. En daarbij, die laatste zou ook nog eens eind dit jaar voor de PlayStation 5 en Xbox Series X uitkomen. Voeg daar de recente MW2 remastered én het massaal gespeelde CoD mobile aan toe en je hebt een overdaad aan Call of Duty.

Natuurlijk is Activision niet een bedrijf dat de grootste shooter franchise met rust zal laten. Ieder jaar moet en zal er een nieuwe Call of Duty uitkomen. Die misselijke trend zorgde er voor Modern Warfare (2019) voor dat de franchise langzaam maar zeker een deel van de fans kwijtraakte. Iedereen jaar een soortgelijke game zorgt immers voor gebrek aan inspiratie en verzadiging van de fanbase.

Geruchten voor volgende game

Desalniettemin staat een volgende Call of Duty dus al in de startblokken. Volgens geruchten gaat het om een reboot van de Black Ops-franchise. Niet gek, gezien de Modern Warfare-serie ook reeds opnieuw gestart is. Verdere geruchten stellen dat alle sci-fi onzin uit de volgende CoD blijft. In lijn met die twee geruchten wordt er gesproken over een mogelijk CoD: Vietnam.

Naar verwachting hoeven we niet meer heel lang te wachten tot de volgende Call of Duty aangekondigd zal worden aangezien de game nog in 2020 moet uitkomen.