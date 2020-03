Huawei-smartphone voor NL mét Google-diensten

Hoe dat kan? Nou, dat zit zo.





Huawei heeft bekendgemaakt dat er een midrange smartphone op de Nederlandse markt wordt uitgebracht. Het gaat hier om de P Smart Pro. Wat je misschien opvalt is dat deze smartphone wél met Google-diensten is uitgerust. Dit in tegenstelling tot andere recente nieuwe smartphones van het merk, waaronder de Mate 30 Pro.

De reden waarom de P Smart Pro wel met Google-diensten komt is simpel. Dit is geen compleet nieuw toestel, maar een herlancering van een eerder uitgebracht exemplaar. Alleen bij compleet nieuwe smartphones moet Huawei afstand nemen van de Google-diensten.

En dat betekent dat je gewoon YouTube, Gmail en alle andere Google-diensten kunt gebruiken op je Huawei P Smart Pro. De smartphone heeft een 6,59-inch scherm. Verder beschikt het toestel over een dubbele camera op de achterkant. Het gaat hier om een 48-megapixel camera en een 8-mp groothoeklens. Selfies maken doe je met een 16-mp camera op de voorkant.

De P Smart Pro heeft 128 GB opslag en 6 GB werkgeheugen. Vanaf morgen is de smartphone officieel verkrijgbaar voor een prijs van 299 euro.