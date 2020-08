Nieuwe info over GTA V op de PlayStation 5

We zijn iets wijzer geworden met nieuwe informatie over GTA V op de PlayStation 5.

Aan het einde van dit jaar verschijnt de nieuwe PlayStation 5. Dat weet je als het goed is inmiddels wel. Met de onthulling van de PS5 werd echter ook bekendgemaakt dat de console een nieuwe uitgave krijgt van GTA V.

Grand Theft Auto V verscheen in 2013 voor het eerst op de PlayStation 3 en de Xbox 360. Later kwam de game naar de PC, maar ook naar de PS4 en de Xbox One. Rockstar Games gaat de game nóg een keer uitgeven. Ditmaal op de PlayStation 5.

Voor de fans die hoopten dat GTA V tegelijkertijd met de release van de PlayStation 5 zou verschijnen hebben we slecht nieuws. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers heeft Take-Two nieuwe informatie naar buiten gebracht. Wat blijkt nu, GTA V op de PS5 verschijnt pas in de tweede helft van 2021.

Dat betekent dat de game op de PS5 nog zeker een jaar vanaf nu verwijderd is. En dat is stiekem toch wel een beetje jammer. GTA V is ongetwijfeld populair genoeg om wéér te verkopen op de PS5, maar de houdbaarheidsdatum van het spel is toch wel te zien. Dat we dan ook nog eens zolang moeten wachten op de release maakt het er niet beter op.