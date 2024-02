Nieuwe innovatie in simulatortechnologie

Quantumwetenschapper Natalia Chepiga van de TU Delft heeft de deuren geopend naar een nieuwe dimensie van mogelijkheden met haar fascinerende werk aan Quantum Simulatoren. Ontdek hier alles over deze nieuwe innovatie.

Betekenis Quantum Computer

De zogenoemde Quantum Coputer zijn intelligentie en krachtige computers. Deze kunnen informatie op een nieuwe manier verwerken, waardoor grote doorbraken mogelijk zijn. Een voorbeeld is het kunnen berekenen van het perfecte geneesmiddel op moleculair niveau. Ook kunnen deze computers gebruikt worden voor het oplossen van mobiliteitsproblemen en verklaren van veranderingen in het klimaat.

Het belang van manipulatie

Het vergelijken van een Quantum Simulator zonder besturing met een stuurloze auto is hier passend. Manipulatie in de wereld van quantumtechnologie is van cruciaal belang. Een dergelijke simulator, zonder de mogelijkheid tot manipulatie, zou dan een krachtig maar richtingloos instrument zijn. Zo geeft Chepiga aan dat het protocol niet alleen controle en richting biedt, maar ook de sleutel is tot het afstemmen van quantum-simulatoren op diverse quantumsystemen. Het opent de deuren naar een gebied vol mogelijkheden. Hier zal het bij diepgaand onderzoek naast een ambitie, ook een haalbare realiteit worden.

Toevoeging van dimensie aan simulaties

In haar fascinerende werk maakt Natalia Chepiga gebruik van geavanceerde technologie, waarbij ze twee lasers met verschillende frequenties inzet om een extra dimensie toe te voegen aan Quantum Simulaties. Ze onthult een interessante benadering: “Door deze lasers met diverse frequenties of kleuren te gebruiken, raken de atomen in verschillende toestanden aangeslagen. Wat dit betekent, is dat we quantum-simulatoren op een veelvoud van instellingen kunnen afstemmen.” Met haar aanpak, gericht op innovatie, start Chepiga een interessant gesprek over de mogelijkheden in het onderzoeksdomein.

Overwinnen van bottleneck bereking

Quantum Simulatoren, samengesteld uit verstrengelde quantumdeeltjes, overstijgen de beperkingen van traditionele computers. Het vermogen om het collectieve gedrag van talloze quantumdeeltjes te simuleren, biedt enorm veel nieuwe mogelijkheden wat betreft onderzoek en ontdekking. Met Chepiga als gids worden je meegenomen naar een toekomst waar de regels van de quantumwereld veranderen. Zo wordt met vastberadenheid een toekomst mogelijk waarin de quantumwereld niet langer een onbekende dimensie is.