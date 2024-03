Nieuwe Nederlandse uitvinding: een gigantisch zonnepark op wielen

Het is een doorn in het oog van menig bouwplaats of festival: de stinkende, lawaaierige dieselgeneratoren die zorgen voor stroom op locatie. De Nederlandse zonnepanelenproducent Energyra heeft daar nu een oplossing op gevonden. Een mobiel zonnepark geleverd in een vrachtwagencontainer, binnen vier uur operationeel.

Innoveren wordt steeds moeilijker

Langzamerhand is het meeste laaghangend fruit op het gebied van innovaties in de zonnepanelen branche wel geplukt. Op de grootste zonnevakbeurs van Noordwest Europa, Solar Solutions, gaat het vaak over incrementele innovaties. Denk hierbij aan zonnepanelen die 1% efficiënter zijn dan de competitie. Of nieuwe ophangsystemen om zonnepanelen nog makkelijker en veiliger te monteren. Energyra wist echter dit jaar de markt op te schrikken met nieuwe innovatie: een groot mobiel zonne-energiesysteem.

De Nederlandse producent van zonnepanelen maakt hierbij gebruik van de toenemende vraag naar duurzame noodstroomvoorzieningen. Ook wordt er slim gebruik gemaakt van lichtgewicht zonnepanelen. Hierdoor passen er tussen de 48 en 252 zonnepanelen in een zeecontainer van 20 of 40 voet.

Eerder, in 2019, kwam de fabrikant van zonnepanelen nog in het nieuws doordat er faillissement moest worden aangevraagd. De fabriek werd opgedoekt voordat de eerste zonnepanelen van de band rolden omdat de machines om panelen mee te produceren te laat werden afgeleverd. Met behulp van een Nederlandse investeerder werd in 2020 echter een doorstart gemaakt. Nu heeft Energyra dus een nieuw product ontwikkeld.

Uitvouwbaar en mobiel

Samen met Partner Easyfix solar werd een systeem van uitvouwende zonnepanelen ontwikkeld en geproduceerd. Kenmerkend is dat deze panelen vanaf het moment dat het geleverd wordt, binnen vier uur operationeel is. Bij het volledige systeem zit onder andere een omvormer en batterijpakket om de zonnestroom in op te slaan. Het batterijpakket wordt gebruikt om de opgewerkte zonnestroom op te slaan voor later gebruik.



Eén zonnepaneel heeft een vermogen van 350 wattpiek. Bij een volledige bezetting van 252 panelen komt dat dus neer op zo’n 88.200 wattpiek. Hiermee mikt Energyra vooral op de bouw- en evenementensector. In deze sectoren kan het bedrijf de uitstoot van CO₂ en stikstof tegengaan. Ook kan het accupakket gebruikt worden om bijvoorbeeld elektrische kranen en machines op te laden.

Geen ‘foute’ zonnepanelen

Wat Energyra uniek maakt, is haar duurzame, gif- en slaafvrije panelen. Hiermee wordt er geconcurreerd met de grootschalige import van zonnepanelen uit China. Dit zijn panelen waarvan het niet altijd duidelijk is of deze veilig en onder normale omstandigheden zijn geproduceerd. Zo stelden onderzoekers dat bij de productie van grondstoffen van zonnepanelen nog altijd dwangarbeid plaatsvindt op sommige plekken. In de zonnepanelen van Energyra zitten geen schadelijke of giftige stoffen, zoals lood of PFAS. Daarnaast controleert het bedrijf of bij de inkoop van silicium er geen dwangarbeid heeft plaatsgevonden.

Daarmee is Energyra wel een van de weinige zonnepanelenproducenten in Nederland. Het CBS berekent dat er elk jaar zo’n 10 miljoen zonnepanelen uit China komen. Energyra produceert slechts 200.000 panelen per jaar. Om de (oneerlijke) concurrentie uit China aan te gaan is in Nederland het initiatief SolarNL gestart met als doel meer productie van panelen naar Nederland te halen. Energyra is hier ook bij aangesloten.

(G)een primeur in de markt

In Nederland bestaan er al een aantal varianten op het mobiele zonnepark, maar niet van dezelfde schaal als Energyra. Het bedrijf Volta Energy biedt bijvoorbeeld al een aanhanger met zonnepanelen aan. Hier zit ook een accupakket bij inbegrepen, maar ook een bio-dieselaggregaat als back-up. Bredenoordt biedt een opvouwbare mobiele zonnefabriek aan met een vermogen van 23.000 wattpiek. Een ander voorbeeld is het rijdende zonnepark van boer Jacob Jan Dogterom uit Oude-Tonge, waarmee stroom wordt opgewekt terwijl het ook zijn gewassen beschermt. Geen van de bovenstaande voorbeeld tipt echter aan de grootte van het mobiele zonnepark van Energyra.