Nieuwe Nintendo Switch op komst?

Lichtelijk teleurgesteld waren we wel toen het nieuws werd bevestigd dat er in de budgetten van Nintendo voor 2023 geen rekening werd gehouden met een nieuwe Switch. Dat leidde zelfs even tot speculatie dat er helemaal niet meer werd gewerkt aan een tweede Switch. Op den duur moeten we misschien aan een compleet nieuwe console beginnen. Maar de geruchtenmolen is inmiddels wat minder stellig wat dat betreft. Het lijkt ondertussen vrij zeker dat we in 2024 zullen worden getrakteerd op een nieuwe Switch!

Eén Switch per persoon

Eerder dit jaar gaf Shuntaro Furukawa, de president van Nintendo, tegenover Bloomberg aan dat wat hem betreft een Switch per huishouden niet voldoende is. Het doel was niets minder dan evenveel Switches als er mensen zijn op de afzetmarkt. Het lijkt ons eerder praat voor de Bühne. Wel gaf het aan dat Nintendo destijds nog volop inzette op de huidige versies van de Switch.

De productie van de console, waarvan er ondertussen bijna 126 miljoen zijn verkocht, loopt dan ook nog op volle toeren. En dat is ook niet zo gek. De console is momenteel de op twee na (PS2 en alle DS varianten tezamen) best verkochte spelcomputer ooit. Maar de rek zal er na ruim zes jaar wel uit zijn. Het lijkt er dus op dat we komend jaar een nieuwe Switch gaan zien.

Release ergens in de 2e helft 2024

Uiteraard gaat het vooralsnog enkel over geruchten en horen zeggen. Nintendo zelf houdt de lippen stijf op elkaar. VGC beweert met mensen met kennis van zaken te hebben gesproken over de Switch 2. De site beweert dat Nintendo mikt op een release ergens in de tweede helft van 2024 en dat, om debacles zoals met de lancering van de PS5 en XBox Series X/S te voorkomen, deze release zelfs iets later is dan mogelijk was geweest. Nintendo zou namelijk koste wat het kost willen garanderen dat de winkelschappen bij release vol zijn.

Waar men over de releasedatum vrij stellig is, wordt er over de specificaties bijna alleen maar gespeculeerd. De enige zekerheden zijn dat het weer om een Switch zal gaan. Dat wil zeggen, een console die zowel in handheld modus als docked gebruikt kan worden. VGC zegt ook dat hun bronnen aangeven dat er bij lancering mogelijk een keuze zal zijn tussen een LCD en een OLED versie. De LCD versie zal dan uiteraard een stuk goedkoper zijn en worden gepresenteerd als budget optie.

Waarschijnlijk zal de opslag van de Switch 2 een flink stuk worden opgekrikt. Dat is geen overbodige luxe, want de 32GB van de oude Switch is gewoonweg niet meer toereikend voor de steeds groter wordende games van vandaag. Ook weten we nog niet of de games van de huidige Switch ook te spelen zullen zijn op de nieuwe console. De nieuwe Switch zal hoogstwaarschijnlijk ook cartridges accepteren naast digitale downloads, maar dat garandeert geen backwards-compatibility.

Prestaties gelijk aan Playstation 4 en XBox One

Toen de Switch in 2017 uitkwam waren de specificaties al een stuk minder dan die van andere consoles. Niet zo vreemd aangezien het ging om een handheld, dachten we toen. Maar het succes van de Steam Deck bewijst dat een handheld console niet per se een stuk minder krachtig hoeft te zijn. Desondanks lijkt een recent onthuld document te suggereren dat de nieuwe Switch ongeveer even krachtig zal zijn als de inmiddels tien jaar oude PS4 en XBox One, aldus Kotaku.

Het lijkt er dus op dat ook de nieuwe generatie Nintendo console het zal moeten hebben van de exclusieve releases, aangezien er maar weinig AAA games uit zullen komen die even goed op de nieuwe Switch draaien als op bijvoorbeeld een PS5. Daarbij mist het de wow factor die de oude Switch had bij release. Destijds was er geen ander platform op de markt dat een dergelijke functionaliteit bood. Nu zullen hard core Nintendo fans zonder twijfel in de rij staan voor de nieuwe Switch. Maar in elk huishouden meerdere Switches plaatsen zal alleen lukken als Nintendo de casual gebruiker meer kan bieden dan ze nu al met hun huidige Switch kunnen.