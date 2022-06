Nieuwe Nothing Phone 1 ziet er tamelijk opvallend uit!

Nothing

Geen 12 in een dozijn smartphone. Nee, de Nothing Phone 1 heeft een uniek uiterlijk en de eerste beelden zijn verschenen.

Nothing is een nieuw technologiebedrijf dat opgericht is door Carl Pei. Hem kennen we omdat hij medeoprichter was van het Chinese telefoonmerk OnePlus. Dit was in 2013, maar nu heeft hij dus een nieuw bedrijf. En zij produceren ook een nieuwe smartphone: de Nothing 1 Phone.

Nothing Phone 1

De lancering van de nieuwe telefoon staat gepland voor over een maandje. Maar het bedrijf is al begonnen met ons lekker te maken. Ze hebben namelijk de eerste beelden gedeeld op social media. En we moeten eerlijk zeggen, het ziet er veelbelovend uit.

Van veraf lijkt het apparaat een mix te zijn van de achterkant van de iPhone X, met zijn pilvormige eiland met twee camera’s, en de platte randen van de iPhone 12. De achterkant is nog specialer. Het is transparant en onthult een grote draadloze oplaadspoel, verschillende schroeven wat je tegenwoordig niet echt op telefoons ziet en een mysterieus patroon dat eerder al naar buiten is gebracht.

Bold. Warm. Full of soul.



A return to instinct.



This is phone (1).



Tune in on 12 July to hear all about it: https://t.co/FEJL4Jb2Aw pic.twitter.com/5XUbvo8dwZ — Nothing (@nothing) June 15, 2022

Teaser

Nothing is niet uitbundig in het geven van meer informatie. Maar het bedrijf een beetje kennende zullen er nog wel wat verrassingen komen. Met name hoe Pei met dit apparaat “een open en divers productecosysteem” mogelijk zal maken. Tot nu toe weten we dat de Phone 1 een Qualcomm Snapdragon-chipset zal hebben en op Android zal draaien. Het ontwerpteam van Nothing wordt geleid door de voormalige hoofdontwerper van Dyson, Adam Bates, die begin 2022 bij het bedrijf kwam.

De nieuwe smartphone zal gelanceerd worden op 12 juli. Hier wordt (natuurlijk) een evenement van gemaakt. Daarvoor is een livestream, meld je daarvoor aan als je mee zou willen kijken.