Nieuwe releases op Netflix in oktober 2023

Op de streamingmarkt zijn er steeds meer aanbieders toegetreden. Toch blijft Netflix het meest gebruikte streamingplatform in Nederland. Sinds de introductie van Disney+ is er veel content verdwenen van Netflix. Deze leegte wordt nu opgevuld door een groeiend aanbod aan Netflix Originals.

In oktober keren er veel series terug op Netflix. Ook worden er wat oudere films opnieuw online gezet. In dit artikel lees je meer over de content die je deze maand kan verwachten.

Lupin – seizoen 3

Het derde seizoen van de Franstalige serie “Lupin” werd al aangekondigd vóór de release van seizoen 2. In deze serie volgen we het verhaal van Assane Diop, een personage gebaseerd op de Franse legende Arsène Lupin.

In “Lupin” zien we Assane misdaden plegen om onrecht recht te zetten. 25 jaar geleden werd zijn vader ten onrechte beschuldigd van diefstal van een kostbare ketting. Gedurende het verhaal ontdekt Assane de onschuld van zijn vader en besluit hij wraak te nemen. Vastberaden om als een moderne gentleman-inbreker gerechtigheid te brengen voor zijn vader, zet Assane alles op het spel. Lupin seizoen 3 is vanaf 5 oktober te zien op Netflix.

Kan je niet wachten? Bekijk hieronder alvast de trailer.

Big mouth – seizoen 7

Deze maand kan je het één na laatste seizoen bingen. “Big Mouth” is een animatieserie die draait om de avonturen van de puberende vrienden Nick Kroll en Andrew Goldberg. In deze serie wordt getoond waarmee pubers dagelijks te maken krijgen en hoe intens de puberteit het leven van jongeren kan veranderen. Gedurende Big Mouth worden verschillende thema’s verkend die zich kunnen voordoen tijdens de puberteit. Onderwerpen die je voorbij ziet komen zijn bijvoorbeeld menstruatie, homoseksualiteit en masturberen.

Andrew en Nick worden vergezeld door diverse vrienden en een aantal bovennatuurlijke wezens die de emoties van de pubers weerspiegelen. Zo heeft elk personage een hormoon monster dat de pubers voorziet van verschillende soorten advies. Big Mouth seizoen 7 is vanaf 20 oktober te zien op Netflix.

Kan je niet wachten? Bekijk hieronder alvast de trailer.

Elite – seizoen 7

Goed nieuws, want de populaire Spaanse serie “Elite” krijgt een nieuw seizoen. In de serie belanden drie arbeiderskinderen op een exclusieve privéschool in Spanje, genaamd Las Encinas. De confrontatie tussen de arme en rijke studenten leidt tot veel drama, waaronder een moord. Wanneer een klasgenoot dood wordt aangetroffen, zijn alle studenten verdachten. Maar welke van de studenten is schuldig aan de moord?

De serie combineert drama, mysterie en misdaad en behandelt verschillende thema’s, zoals sociale ongelijkheid, liefde en vriendschap. “Elite” geeft een inkijkje in het leven van de complexe jongeren op de school en laat je genieten van het drama en de mysteries die zich ontvouwen. Elite seizoen 7 is vanaf 20 oktober te zien op Netflix.

Kan je niet wachten? Bekijk hieronder alvast de trailer.

Jigsaw

“Jigsaw” maakt deel uit van de populaire “Saw”-horrorfilmreeks, geregisseerd door de gebroeders Spierig en uitgebracht in 2017. In deze film vinden er een reeks moorden plaats die lijken op de daden van de beruchte seriemoordenaar John Kramer, ook wel bekend als Jigsaw.

Echter, zou John Kramer al meer dan 10 jaar overleden moeten zijn. De politie begint een klopjacht op de moordenaar en probeert vast te stellen of dit werkelijk de beruchte Jigsaw is. Met veel spanning en gruwelijke, onverwachte scènes zal “Jigsaw” je ongetwijfeld op het puntje van je stoel houden. Deze film kan je vanaf 10 oktober zien op Netflix.

Kan je niet wachten? Bekijk hieronder alvast de trailer.

