Nieuwe series op Amazon Prime in juli 2023

Prime is in Nederland vooral bekend van de Rings of Power Lord of the Rings serie, die dient als vlaggenschip van de streamingdienst. Maar Prime heeft meer te bieden dan alleen die ene serie. In dit artikel nemen we alvast een kijkje naar streaming content die de komende maand te zien zal zijn.

Tom Clancy’s Jack Ryan seizoen 4

Het vierde en laatste seizoen van Tom Clancy’s CIA thriller Jack Ryan. Ik moet bekennen dat het even wennen was voor me. Iedereen die John Krasinski, net zoals ik, alleen kent van The Office weet waar ik het over heb. Al drie seizoenen wacht ik op het moment dat Jack Ryan zijn hoofd tot de camera wendt en dat ene gezicht trekt. Ik heb er geen hoop meer op dat het in seizoen 4 wel gaat gebeuren, want Krasinski is duidelijk meer dan alleen een grappige acteur met goeie timing.

Jack Ryan begon zijn loopbaan bij de CIA als nederige analist. Een missie naar jemen, schietpartijen met terroristen, een samenzwering in Zuid Amerika, een paar martelingen, uiteraard gedoe met een nucleaire bom van de voormalige sovjet unie en een hoop “improvisatie” verder kunnen we stellen dat Ryan gepromoveerd is tot actieheld.

Tom Clancy is een naam die de meesten wel bekend voor moet komen. The Hunt for Red October, Clear and Present Danger, The Sum of all Fears, allemaal boeken van Clancy die tevens zijn verfilmd. Jack Ryan is duidelijk een van Clancy’s favoriete creaties want hij speelt in alle drie de verhalen de hoofdrol. Ryan heeft ondertussen zowaar een eigen ‘cinematic universe’ genaamd de Ryanverse. Ken je een van deze films en heb je er van genoten? Dan is de Jack Ryan serie zeker wat voor jou.

Aflevering 1 en 2 zijn op 30 juni al te zien, 3 en 4 op 7 juli en 5 en 6 op 14 juli. Check hieronder alvast de trailer.

Good Omens Seizoen 2

Good Omens is de verfilming van een boek dat ontsproten is uit twee van de meest markante literaire geesten van de afgelopen decennia: Terry Pratchett en Neil Gaiman. Beide auteurs hebben een groot opus. Pratchett is vooral bekend van zijn intens grappige Discworld serie, Gaiman ken je wellicht van American Gods. Pratchett heeft Death ondertussen bij de arm genomen en is samen door de open deur de duisternis in gelopen, maar Gaiman is gelukkig nog onder ons en is roerganger van deze serie.

Aartsengel Gabriel (gespeeld door Jon Hamm) is verdwenen. Nu is dat op een doorgaanse dag al genoeg reden tot zorg, het lijkt er ook nog eens op dat hij richting de aarde is vertrokken. Wanneer er vervolgens ook nog eens nieuws de hemel bereikt dat hij in het gezelschap van “verrader” Aziraphale (Michael Sheen) en demoon Crowley (David Tennant) is gespot zijn de rapen pas echt goed gaar.

Aziraphale wil zijn best doen om Gabriel te helpen, maar dat gaat helaas zomaar niet. Naast de hemel is ook de hel een betrokken partij, en wanneer die twee kampen op pad gaan wordt het eigenlijk altijd hommeles. Een flinke dosis goeie (lees droge en flauwe) humor maakt het recept compleet.

Good Omens is vanaf 28 juli te streamen op Prime Video. Kan je niet wachten, check dan hieronder alvast de trailer.

