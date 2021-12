Nieuwe update laat je roepen naar anderen vanuit je Tesla

Alleen Tesla verzint dit soort dingen. Je kunt je Tesla als megafoon gebruiken dankzij een nieuwe update.

De politie heeft naast zwaailicht en sirene ook een speaker. Daarmee kunnen ze vanuit de auto spreken tot de omgeving. Bijvoorbeeld: hier spreekt de politie, maak dat u wegkomt. Hetzelfde principe kun je nu uitvoeren met je Tesla, want dankzij de nieuwste update heb je toegang tot een megafoon.

Je moet wel een Tesla hebben van na 2019. Deze zijn uitgerust met externe speakers. Oorspronkelijk bedacht om de omgeving te waarschuwen met geluid dat jij in een fluisterstille elektrische auto komt aanrijden. Maar met deze update kun je er ook grappen en grollen mee uithalen. Op Twitter demonstreert Tesla zelf wat je met de megafoon zoal kunt doen.

Het is net zo kinderachtig als de scheet-functie voor de richtingaanwijzer. Maar juist dit soort dingen maakt Tesla nu net even wat anders dan alle andere autofabrikanten. En eigenlijk is dat prima ook, want anders zou het zo saai zijn toch? De nieuwste Tesla update brengt ook onder andere TikTok en de game Sonic naar de auto. Zelf noemt Tesla het de Boombox Megaphone functie. Dat vraagt om een grapje uithalen als je vanavond met je Model S of Model 3 de oprit bij je ouders komt oprijden voor het kerstdiner. Je kunt ze dan al luid begroeten vanuit de auto..