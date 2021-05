Nintendo Switch krijgt verrassend dure rekenmachine - Apparata

Mocht je geen rekenmachine, smartphone, PC, iPod of welk ander apparaat dan ook bij je hebben, dan heeft de Nintendo Switch een dure oplossing.

Na klassiekers als The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Smash Bros. Ultimate en Animal Crossing is het tijd voor iets nieuws. De Nintendo Switch krijgt nu eindelijk een toegewijde rekenmachine-app. Die gaat je daarentegen wel verrassend veel kosten. Gelukkig heb je dan wel een rekenmachine waar je je uitgaven nog eens goed mee kunt narekenen.

Nintendo Switch krijgt rekenmachine

Mocht je lekker zitten te gamen en plotseling zin krijgen om een cosinus op te lossen, dan heeft Sabec wat nieuws voor je. De ontwikkelaar brengt namelijk de Calculator uit voor de Nintendo Switch. Dat kost je dan wel maar liefst €8,99, zo spot Eurogamer.

Dit is een wetenschappelijke rekenmachine met een gemakkelijk te lezen display met meerdere regels. Dat moet je helpen bij het oplossen van niet zo gemakkelijke wiskundige problemen. De Calculator heeft een aantrekkelijk, modern en praktisch ontwerp, ongetwijfeld populair bij alle studenten en ingenieurs. De beschrijving van de applicatie

Kortom, weg met de TI-84 grafische rekenmachine, hallo Calculator op Nintendo Switch. Al laten we even eerlijk wezen, studenten en ingenieurs hebben hopelijk toch wel een daadwerkelijke rekenmachine bij zich. Al is het maar omdat de Nintendo Switch geen hele dag vol calculus volhoudt zonder de periodieke oplaadsessie.

Hoe dan ook, de app is nu via de Nintendo eShop beschikbaar.