Nog maar een weekje tot Zandvoort: De zomerstop tot dusver

Op 27 augustus keert Formule 1 terug naar Nederland. Wie er gaat winnen is bijna niet eens de vraag meer, maar achter Max gebeurt er een hoop. Maar Formule 1 staat tijdens de zomerstop niet stil! Teams gaan terug naar de fabriek om de resultaten door te nemen en de blik naar de toekomst te kijken. Ook de contracten van rijders worden weer onder de loep gelegd. Wie presteert er boven, en wie onder de maat, wiens contract wordt verlengd en wie staat er straks op straat.

Vooralsnog een teleurstellend gebrek aan silly dit silly season

Vorig jaar was er het fiasco voor Alpine die Piastri en Alonso er van door zagen gaan. Vervelend voor Othmar, topvermaak voor de onafhankelijke kijker. Dit jaar zijn er nog geen grote namen over tafel gegaan. De terugkeer van Ricciardo bij Alpha Tauri, wat ten koste ging van onze Nyck, was zeker een verrassing. Maar dat was meer omdat de wissel al voor de zomerstop een feit werd.

De geruchtenmolen is ook verrassend stil. Hamilton heeft ten tijde van het schrijven van dit artikel zijn contract bij Mercedes nog niet verlengd. Maar dat zal eerder over de details gaan. Sommigen speculeren dat Lewis met pensioen wil, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Nu Ricciardo terug is bij Alpha Tauri, lijkt het schaakspel van Dr. Helmut Marko in gang te zijn gezet. We hebben het natuurlijk over Checo Perez.

Perez presteert ondermaats gezien het feit dat hij in een auto van wereld kaliber rijdt. Nu schijnt Red Bull niet de meest ontspannende F1 team te zijn om voor te rijden, zelfs dan is Checo zijn bar slechte streak tijdens qualifying niet recht te praten. Perez staat nog onder contract tot en met 2024, maar contracten kunnen worden afgekocht. Bij AT zullen de prestaties van Yuki en Danny Ric met elkaar vergeleken gaan worden. Wie er dan boven komt drijven kan zich volgend seizoen zomaar achter het stuurtje van een Red Bull bevinden. En dan is er nog Alex Albon. Ook hij staat onder contract tot en met 2024. Alex verheft het matige materiaal waarmee hij het afgelopen seizoen rijdt vrij consistent tot de middenmoot. Alex zijn eerdere stint bij Red Bull heeft een bittere smaak achtergelaten bij de Williams rijder. Maar wie kan het aanbod om een kampioen waardige auto te besturen weerstaan?

Tijd voor Public Relations

Nu er niet geraced hoeft te worden, is het voor de rijders bijkomen zou je denken. Nu wordt er ook een hoop vertoeft op luxe jachten in tropische wateren, er moet nog steeds worden “gewerkt.” Max is op bezoek gegaan bij ‘Mad Mike’ die hem heeft leren driften in een flink opgevoerde Mazda RX7, met maar liefst 600 pk! Het was flink zweten voor Max. Kijk hier onder hoe het hem verging.

En wat heeft Checo uit lopen spoken? Die is met Christian Horner naar het casino gegaan. En niet zomaar een casino, Checo en Christian hebben samen Las Vegas onveilig gemaakt. Donuts op de strip, zwarte strepen op de rode loper. Wanneer Formule 1 op 18 november voor het eerst naar Vegas komt kent Perez de straten van het circuit alvast. Tenminste, als hij zich nog wat herinnert van die avond. Daar over gesproken, Checo. Weet je nog waar je de RB7 hebt geparkeerd?

Terug voor de tweede helft

Wat gaat er tijdens de tweede helft van het seizoen gebeuren? Blijft Max ongeslagen? Welke records zullen er allemaal nog meer aan gaan dit seizoen? Heeft Mercedes eindelijk het geklungel met de ride height opgelost, weet Aston Martin de flitsende vorm van de seizoensstart weer te herpakken en wat voor stunts zullen de pit clowns van Ferrari nu weer uithalen? Nog maar even en dan kunnen we weer allemaal genieten van Formule 1.

De eerste oefensessie begint op vrijdag 25 augustus, zaterdag is tussen 15:00 en 16:00 de kwalificatie en de hoofdrace start zondag om 15:00. Het geheel is te streamen op Viaplay. Tot die tijd maar even in de ‘sim’ vertoeven.