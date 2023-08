Noorse toezichthouder gaat dagelijks bijna €90.000 aan boetes uitdelen aan Meta

Eerder vorige maand berichtte POLITICO al dat de Noorse toezichthouder Meta (moederbedrijf van onder andere Facebook) een verbod had opgelegd betreffende het verzamelen van persoonlijke data voor gericht adverteren. De toezichthouder meent dat het handelen van Meta in strijd is met de privacywetgeving en maakte ook direct bekend dat verdere overtredingen zwaar beboet zouden worden. Meta heeft kennelijk geen boodschap aan dergelijke dreigementen. Het resultaat is nu dat het bedrijf met ingang van 14 augustus dagelijks zo’n € 90.000,- boete krijgt tot het gehoor geeft aan het verbod.

Gedragsgericht adverteren is in strijd met de privacywetgeving

Meta, net als de meeste social media bedrijven, verzamelen een hele hoop gegevens. Deze gegevens worden verkocht aan adverteerders, of zelf gebruikt voor de eigen reclamehandel. Datatilsynet, de Noorse waakhond, is van mening dat de manier waarop Meta dit doet in strijd is met de wet. Meta verzamelt bijvoorbeeld locatiegegevens om die te gebruiken voor gericht adverteren.

Datatilsynet heeft Meta op 17 juli laten weten dat het in ieder geval voor 4 augustus bewijs moest leveren dat er aan de eisen is voldaan. Aan die oproep heeft Meta geen gehoor gegeven. De toezichthouder gaat per 14 augustus dagelijks een boete van 1 miljoen krone opleggen. Omgerekend is dat zo’n 86.000 euro. De boete blijft zo nodig lopen tot 3 november. Datatilsynet kan de boete permanent maken door het Europees Comité voor gegevensbescherming in te schakelen. Als deze het eens is met het Noorse besluit dan het dus een duur grapje worden voor Meta.

Dat zou ook inhouden dat het besluit gaat gelden voor de gehele Europese Unie. Meta zal dan nergens in de EU meer gebruik mogen maken van bijvoorbeeld locatiegegevens voor gericht adverteren. Meta heeft aangegeven dat het gebruikers om toestemming vraagt voor het verzamelen van deze gegevens. Toch werd dit onvoldoende geacht.

Meta vraagt de Noorse rechter de boete te stoppen

Meta is het uiteraard niet eens met deze conclusie en is naar de rechter gestapt om haar gelijk te krijgen. Het bedrijf heeft gevraagd om de boete op te schorten tot de uiterlijke datum van 3 november. “Meta is toegewijd aan het vragen van toestemming van gebruikers.” aldus Christian Reusch, de advocaat die het bedrijf vertegenwoordigd. Meta zegt deze stap te hebben genomen als reactie op het oordeel van de Ierse toezichthouder. Het bedrijf is gevestigd in Ierland, en dat maakt de Ierse toezichthouder verantwoordelijk voor het handelen van het bedrijf in de EU.

De advocaat van het bedrijf gaf ook aan dat Datatilsynet onnodig te snel zou zijn gegaan in het proces. Daardoor heeft Meta te weinig tijd gehad om te reageren. Volgens een woordvoerder van Datatilsynet is er geen grond om de boete op te schorten.