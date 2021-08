Nu al een vernieuwde PlayStation 5: dit is er anders

Er is nu al een vernieuwde PlayStation 5 verschenen en dit is er anders ten opzichte van het oude model.

De PS5 is nog geen jaar op de markt. De console is mondjesmaat verkrijgbaar en velen zitten nog altijd te wachten op het moment dat ze hun exemplaar kunnen aanschaffen. Toch heeft Sony nu al een andere versie uitgebracht. Daarover bericht Press Start.

Deze aangepaste versie is in Australië gelanceerd. Maak je geen zorgen als je net een PS5 hebt gekocht. Deze vernieuwde PlayStation 5 is vooral in technisch opzicht anders. De rekenkracht, opslag en het uiterlijk is allemaal hetzelfde gebleven.

De vernieuwde PlayStation 5 beschikt over een nieuwe schroeftype om de standaard op te zetten. Deze is iets vriendelijker in gebruik. Je hebt niet langer een schroevendraaier nodig om de PS5 op de standaard te zetten met dit nieuwe schroeftype. Een ander verschil is dat de console 300 gram minder weegt.

Om wat verder in detail te treden. De PS5’s van dit nieuwe type hebben de naam CFI-1102A. Ter vergelijking, het oude typenaam was CFI-1000. Nu zullen de meeste huishoudens wel ergens een schroevendraaier hebben liggen. Mocht dit niet geval zijn kun je toch mooi de PS5 op de standaard zetten. Of de vernieuwde PlayStation 5 ook elders verkocht gaat worden is niet bekend.