Nvidia AI een gevaar voor elke baan in game development?

Een screenshot uit de onderstaande video van Nvidea. Het gehele personage en de belichting ervan is AI gegenereerd.

In een recente keynote presentatie toonde computerhardware fabrikant Nvidea haar nieuwe “Omniverse Avatar Cloud Engine”, een “AI” model dat in real time interactieve NPC’s (Non Player Characters) kan genereren. Tijd voor junior schrijvers, 3D modelleurs en animators om een nieuwe baan te gaan zoeken?

AI vervangt een compleet team

Stel je voor: je loopt in een game op een willekeurige NPC af, je wisselt wat woorden en leert wat over de wereld waarin je je begeeft. Vervolgens ga je weer verder. Een interactie van vaak niet meer dan een paar minuten. Toch gaat er enorm veel werk zitten in die korte interactie.

Het 3D model van de NPC moet gemaakt worden, voorzien van textures en een skelet dat geanimeerd kan worden. Bij dit werk wordt veel gebruik gemaakt van kant en klare bouwblokken, om het zo maar even te noemen. Maar toch blijft veel van het fijne werk handwerk. Dan moet de NPC geanimeerd worden en verteld worden waar in de gamewereld hij moet lopen en waar niet, wat hij moet doen en natuurlijk wat hij moet zeggen. Het schrijven van teksten voor NPC’s is een vak apart in de game wereld.

Dit alles is in het onderstaande filmpje (vanaf een minuut of 26:00) dus niet gedaan door een team van mensen, maar door een “AI” die direct reageert op wat de speler zegt. De interactie is erg vlak en zal niemand een dieper verhaal in trekken zoals een goeie menselijke schrijver dat kan. Maar het is nog maar de eerste versie van de software, en de hoge omes van de game wereld geven geen zier om kunstzinnige integriteit en diepgang, enkel om omzet.

They took our jobs!?

Niet voor niets dat creatievelingen zich zorgen maken. De TV- en filmwereld wordt momenteel gegijzeld door een grote staking van het schrijversgilde. Expliciete inzet is een garantie dat ze niet vervangen zullen worden door “AI”. Het bovenstaande filmpje zal voor creatives in de game industrie eenzelfde vrees opwekken.

Ja, het eindresultaat is beter wanneer je een team aan mensen een scène van de grond af laat opbouwen. Maar dat kost geld. En waarom zou je een animator betalen wanneer een “AI” het werk net (of net niet) overtuigend genoeg kan imiteren? CEO’s klagen al langer dat het maken van games steeds duurder en duurder wordt. Gevolg is dat de prijs omhoog moet (wat ze overigens met het invoeren van day one DLC allang gedaan hebben). Het is dan ook verre van ondenkbaar dat technologie zoals deze in de nabije toekomst veel mensen, die toch al veel op projectbasis werken, op straat gaat zetten.

Menselijke creativiteit> AI

Toch is het maar de vraag of “AI” ooit meer gaat worden dan een hulpmiddel. Ja, de ontwikkelingen gaan hard en ja, wat er op het moment mogelijk is met behulp van zogenoemde AI-modellen is erg indrukwekkend. Maar een “AI” werkt fundamenteel anders dan een menselijk brein. Soms lijkt het er op alsof computersystemen zich als mensen gedragen, maar toch slaan ze de plank vaak nét een beetje mis.

We hebben al jaren een naam voor dit fenomeen, het uncanny valley effect. Een cartoon dier als Mickey Mouse lijkt genoeg op een mens om je in te kunnen leven in zijn avonturen. Wanneer Mickey iets doet dat geen mens ooit zou kunnen, neem je dat voor lief, het is tenslotte een cartoon. Maar wanneer iets erg dicht in de buurt komt van de realiteit, worden we kritischer. Een realistisch gemodelleerd en geanimeerd mens doet gelijk de alarmbellen rinkelen wanneer het niet conformeert aan de verwachtingen. Voorheen betrof dat voornamelijk de gezichtsuitdrukkingen.

Nu “AI” veel meer rollen over dreigt te nemen in de games industrie vrees ik dat we de tekenen overal gaan zien. Ja, het kan veel werk schelen wanneer een willekeurig achtergrondpersonage niet door een mens van vlees en bloed gemaakt en voorzien van spraak hoeft te worden. Maar wanneer deze NPC ineens pikante opmerkingen gaat maken of intens racistisch wordt zal de rol van “AI” duidelijk zijn. Althans, dat hoop ik toch. Ik ben het dan ook voor die ene keer eens met OpenAI CEO Sam Altman: “AI” gaat banen veranderen, maar niet complete banen vervangen.