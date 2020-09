Nvidia GeForce RTX 3080 crasht, toch niet GPU van de eeuw? - Apparata

Foto @Nvidia

De Nvidia GeForce RTX 3080 crasht steevast bij een kloksnelheid van 2.0GHz. Wat is er aan de hand?

Toen de Nvidia GeForce RTX 3080 eerder deze maand werd aangekondigd, konden gamers hun geluk niet op. Na de behoorlijk populaire 2000-serie (en Super tussenvariant) kwam de GPU-gigant met de 3000-serie. En wederom kon Nvidia gigantische performance voor een relatief schappelijke prijs leveren. Nou ja, op papier dan, want in de praktijk blijken er wat stevige problemen te zijn met de Nvidia GeForce RTX 3080.

Nvidia GeForce RTX 3080 crasht

De prijs/kwaliteitverhouding van de Nvidia GeForce RTX 3080 is op papier ontzettend goed, was het niet dat de grafische kaart steevast crasht. Videocardz was een van de eerste media die over het fenomeen schreef. Bij een kloksnelheid hoger dan 2.0GHz crasht de game die draait en staar je teleurgesteld naar het bureaublad.

IgorsLab onderzocht vervolgens de oorzaak. Volgens het medium hebben de crashes alles te maken met de condensatoren (capacitors in het Engels) die gebruikt zijn. Deze cilindervormige componenten zijn er om stroom gelijkmatig aan een onderdeel van de grafische kaart te leveren.

Zoals altijd bij grafische kaarten, leveren verschillende fabrikanten verschillende sub-varianten. En het ligt er volgens de eerste tests volledig aan welke van die condensatoren gebruikt zijn. Zijn het goedkopere onderdelen, dan crasht de kaart boven een kloksnelheid van 2.0GHz. Duurdere condensatoren kunnen de spanning wel gewoon aan, wat Nvidia’s eigen Founders Edition RTX 3080 bijvoorbeeld immuun maakt.

Hoe voorkom je een crash?

Nu, Nvidia heeft nog niet officieel gereageerd om de problemen. Sommige fabrikanten zouden naar verluidt al wel hebben toegegeven dat de condensatoren het probleem zijn. Maar hoe voorkom je dat jouw RTX 3080 crasht? Simpel, blijft bij die 2.0GHz weg.

Dat klinkt misschien een beetje flauw, maar heel onlogisch is het niet. Zoals de onderstaande tech-YouTuber (naar mijn smaak iets te arrogant doch effectief) uitlegt, mag je niet te veel verwachten.

Simpel gezegd, Nvidia heeft een performance van ongeveer 1.7GHz beloofd na overclocking. Wat veel fabrikanten doen, is de kaart in de fabriek verder overclocken. Zo worden kloksnelheden van 2GHz bereikt, waar de kaart eigenlijk niet voor gemaakt is. Dus een simpele work-around is om MSI Afterburner te downloaden en de eventueel factory overclocked kloksnelheid een beetje terug te schroeven. En dan krijg je alsnog insane grafische kracht voor een relatief lage prijs. Máár, Nvidia zal dit probleem op ten duur hoe dan ook moeten oplossen!