Officieel: dit is het PlayStation 5 games hoesje

Benieuwd hoe de hoesjes van PlayStation 5 games eruit komen te zien? Nou zo.

De box art, zoals dat zo mooi heet, is met elke generatie console weer anders. Sinds de PlayStation 2 (en de komst van DVD’s) werden we met grotere hoesjes in vergelijking met de eerste PlayStation 1. De box art was vooral zwart met de witte tekst PlayStation 2.

De hoesjes van de PlayStation 3 waren eveneens zwart met de witte tekst ‘PS3’. Met de PlayStation 4 koos Sony voor een blauwe achtergrond met de witte tekst PS4. Voor het hoesje van de games voor de PlayStation 5 stapt Sony af van het zwarte concept.

Het PlayStation 5 games hoesje is wit met PS5 in zwarte letters uitgeschreven. De verpakking zelf is nog steeds blauw, wat weer een verwijzing is naar de PlayStation 4. Het is geen baanbrekend anders design in vergelijking met zijn voorganger. Maar de overgang van de PS3 naar de PS4 was dat bijvoorbeeld ook niet.

Bovendien is de kans aanwezig dat jij zo’n fysieke game nooit in huis gaat halen. De PlayStation 5 komt er in twee varianten. Een gewone versie en een Digital Only editie. Laatstgenoemde zal goedkoper worden, maar kan enkel en alleen games digitaal downloaden en spelen. Dit zal ongetwijfeld een populaire variant gaan worden, in deze wereld van digitalisering.