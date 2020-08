Officieel: Fortnite komt voorlopig niet naar iPhone

Hoop je op een terugkeer van Fortnite naar iPhone, iPad en Mac? Nou, dat zit er voorlopig niet in.

De zakelijke ruzie tussen Epic Games en Apple duurt nog wel even voort. Het is een juridisch gedoe geworden die zijn weerga niet kent. Op de korte termijn zal hier geen verandering in komen. Het nieuwe seizoen van Fortnite is aanstaande. Het gaat hier om Chapter 2 van het vierde seizoen.

Het tweede hoofdstuk van seizoen 4 zal niet te spelen zijn op iPhone, iPad en Mac. Fortnite is niet alleen verdwenen uit de App Store, maar men kan ook geen updates meer doorvoeren. Dat betekent dat het straks over en uit is voor Fortnite op een Apple-apparaat. Het zat er natuurlijk aan te komen, maar het is toch vervelend voor de gamers dat dit inderdaad gaat gebeuren.

Fans van Fortnite zullen verder moeten gaan op Windows, een console of een Android-apparaat. Ongetwijfeld hebben de gamers waarschijnlijk wel één alternatief voor Fortnite in huis. Toch is het vervelend dat iOS-gebruikers straks een potje Fortnite niet meer kunnen spelen vanwege juridisch getrouwtrek tussen twee bedrijven.

Niemand weet hoelang de strijd tussen Apple en Epic Games gaat duren. In plaats van Fortnite op je iPhone, misschien kijken voor een andere leuke Battle Royale game?