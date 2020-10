Officieel: Huawei Mate 40 Pro is peperduur - Apparata

Vandaag heeft Huawei zijn nieuwste vlaggenschip gepresenteerd. Dit is de Huawei Mate 40 Pro, wat weer een kanon van een toestel lijkt te worden.

Huawei heeft de wind tegen met het feit dat ze niet langer de diensten van Google kunnen aanbieden. Dat betekent niet dat ze de handdoek in de ring hebben gegooid. In tegendeel. Met krachtige hardware in vorm van een premium smartphone proberen ze toch de consument te bereiken. Ook hier in Nederland

De nieuwe Huawei Mate 40 Pro is uiteraard weer een tandje scherper in vergelijking met zijn voorganger. Zo is de snelheid van de Kirin 9000 5G processor met meer dan 30 procent toegenomen. Ook belooft Huawei meer dan 50 procent grafische kracht met deze chipset.

Nieuw design

Aan het uiterlijk hebben de Chinezen ook gesleuteld. Met de Mate 30 Pro introduceerde het merk een aanraakgevoelige knop op de zijkant voor de bediening. In onze review waren we er destijds niet heel gecharmeerd van. Blijkbaar waren we niet de enige met kritiek. Die techniek is achterwege gelaten en terug zijn de fysieke volumeknoppen voor de bediening. Hoera! Verder heeft de Huawei Mate 40 Pro een kleinere notch. Huawei zegt dezelfde techniek in een kleiner vlak te hebben verwerkt. Dat betekent dus nog steeds ontgrendelen met je gezicht via een 3D-scan. Ontgrendelen met de vingerafdrukscanner onder het scherm kan ook nog gewoon. Tevens nieuw zijn de stereospeakers onder en bovenaan de telefoon.

Opladen

Het opladen van de Huawei Mate 40 Pro verloopt vlot dankzij verbeteringen met betrekking tot SuperCharge. Met de kabel weet de Mate 40 Pro 60 procent sneller op te laden in vergelijking met zijn voorganger. Draadloos is zelfs 85 procent sneller. 30 minuten laden met de kabel betekent een batterijpercentage van 85 procent. Een opvallend detail is dat de Mate 40 Pro draadloos sneller kan opladen dan de Mate 30 Pro met een kabel.

Camera

De Mate 40 Pro krijgt een Ultra Vision Cine Camera, zoals ze het zelf noemen. Er zitten meerdere camera’s op de achterkant. De Groothoeklens lijkt technisch op de P40 Pro, net als de periscoop. De derde camera op de achterkant is de tweede generatie cinecamera van Huawei. Een gave feature van de nieuwe camera is Tracking Shot. Met deze techniek volgt de AI een persoon op het beeld zonder de smartphone fysiek te bewegen tijdens een filmopname. Aan de voorzijde zit een Ultra Vision Selfie Camera. Ook nieuw is de komst va neen groothoeklens voor de selfiecamera.

Prijs en beschikbaarheid

Huawei levert de Mate 40 Pro met EMUI 11. Dat is een skin gebaseerd op Android 11. Goedkoop is de smartphone allerminst. De telefoon heeft een adviesprijs van 1.199 euro.