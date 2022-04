Officieel: Sony kondigt lancering van het vernieuwde PlayStation Plus aan

Sony heeft bekendgemaakt wanneer het vernieuwde PlayStation Plus gelanceerd gaat worden.

Eigenlijk is PlayStation Plus in de basis al hetzelfde sinds de lancering van de dienst. Je krijgt toegang tot de online multiplayer diensten van PlayStation. Ten tweede krijg je iedere maand toegang tot één of meerdere gratis games. En daarbovenop kun je genieten van kortingen in de PlayStation Store.

Daar komt binnenkort verandering in. Eerder maakte Sony al bekend dat PlayStation Plus op de schop gaat. Nog niet bekend was wanneer het vernieuwde PlayStation Plus precies gelanceerd zou worden. Daar hebben we nu een antwoord op gekregen, aldus Sony op PlayStation Blog.

Het vernieuwde PlayStation Plus is vanaf 22 juni live in Europa. In plaats van één abonnement krijgen gamers keuze uit meerdere abonnementsvormen. Elk abonnement heeft zijn eigen voordeeltjes. Daar zit dan ook weer een ander prijskaartje aan.

Het is niet alleen een opfrisbeurt van het systeem. Sony gebruikt deze vernieuwing ook om streamingdienst PlayStation Now samen te voegen met Plus tot één abonnement. Hieronder een overzicht van alle abonnementsvormen en het bijbehorende prijskaartje. Vanaf 22 juni kun je ermee aan de slag.