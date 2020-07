Officiële Samsung Galaxy Note 20 specs zijn gelekt

Dit zijn een gedeelte van de specs van de Samsung Galaxy Note 20. De smartphone die pas over een maand gepresenteerd gaat worden.

Het uiterlijk is bekend, de mogelijke prijs is gelekt en nu liggen ook een deel van de specificaties op straat. Er is nog maar weinig geheim over de komst van de Samsung Galaxy Note 20. De specs van de Samsung Galaxy Note 20 zijn naar buiten gekomen aangezien deze zijn opgenomen door de FCC.

Men deze verificatie is min of meer officieel bekend wat de specs gaan zijn. Zo krijgt de Galaxy Note 20 Ultra een Qualcomm Snapdragon 865 5G processor. Daarnaast heeft de gewone Galaxy Note 20 een S-Pen. De Galaxy Note 20 Plus krijgt een nieuwe LED View cover. Ook is er ondersteuning voor draadloos laden. Dit is allemaal bevestigde informatie via de FCC.

Wat de overige specs gaan zijn weten we officieel nog niet. Maar de geruchten wijzen op een 6.9-inch AMOLED 120 Hz display, 256 GB opslag en 12 GB werkgeheugen. Er zitten drie grote cameralenzen op de achterkant. Aan de voorkant is een kleine uitsparing voor de selfiecamera bedacht. De onthulling van de Samsung Galaxy Note 20, waar we ook alle specs te horen krijgen, is in augustus. De Zuid-Koreaanse techgigant onthult de telefoon met een online keynote. (via MySmartPrice)