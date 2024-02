Onderzoekers van TU Delft ontwikkelen speciale natrium batterij

Een team onderzoekers in Delft heeft een belangrijke stap gezet in de evolutie van batterijen. Zo hebben zij een batterij ontwikkeld op basis van natrium. De resultaten van dit onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift genaamd Nature Sustainability.

Naast dat dit element een stuk duurzamer is dan lithium, gaat de accu ook nog eens een stuk langer mee. Zo zou deze nieuwe batterij een belangrijke rol kunnen spelen in de energietransitie. Lees in dit artikel meer over hoe deze batterij zich onderscheidt ten opzichte van anderen en wat het kan betekenen voor onze samenleving.

Duurzamer alternatief op lithium

De meeste accu’s worden gemaakt met lithium of kobalt. Echter zijn deze stoffen niet oneindig als voorraad in de grond beschikbaar. Ook kost de extractie ervan veel energie en zorgt het voor veel vervuiling en waterschaarste. Het is dus niet de meest duurzame optie. Daarbij gaat de accu van deze batterijen een stuk minder lang mee.

Batterijen op basis van natrium daarentegen zijn een duurzamer alternatief. Dit komt in grote hoeveelheden voor in de zee, want het is niets meer dan keukenzout. Hierdoor wordt ook de afhankelijkheid van materialen die niet uit Europa komen een stuk verkleind.

Het team van de TU Delft heeft een kristalstructuur gemaakt waardoor de batterij langer meegaat en meer energie kan opslaan. Zo kunnen natrium batterijen 30 tot 40 keer langer mee ten opzichte van lithium equivalenten. Ook het opladen gaat een stuk sneller.

De potentie op lange termijn

Hoewel het nog een tijdje zal duren voordat natrium batterijen op grote schaal gebruikt kunnen worden, zijn de potenties van deze nieuwe ontwikkeling wel al duidelijk. Er zijn momenteel al een aantal commerciële partijen die natirum-accu’s maken. Wel moet de functionaliteit van deze accu’s nog onderzocht worden.

Echter is de combinatie tussen een hoge oplaadsnelheid en hoge energiecapaciteit nieuw en zal vooral belangrijk worden voor elektrische voertuigen, waaronder fietsen of auto’s. Deze zullen door deze vernieuwde batterijen een stuk minder vaak opgeladen moeten worden: ideaal voor de overgang naar hernieuwbare energie.

Deze batterijen kunnen dus een belangrijke speler worden in de energietransitie. Gezien het feit dat er geen grote lithium- of kobalt reserves zijn in Europa, worden de grondstoffen elders gezocht. Met betrekking tot duurzaamheid is het daarom belangrijk dat er een overstap gemaakt moet worden op grondstoffen die dichter bij huis te vinden zijn.

Hoe nu verder?

Opschaling van natrium batterijen zal dus nog even op zich laten wachten gezien het een tijdrovend proces is om zijn precieze werking te achterhalen en te kunnen opschalen. Echter, mocht zijn succes blijken voort te zetten, zouden deze batterijen kunnen worden geproduceerd in bestaande lithium fabrieken. Dit zal opschaling enorm kunnen ondersteunen en versnellen.

Het onderzoek van het team van ontwikkelaars zal zich voortzetten waardoor deze technologie zich op nationaal en uiteindelijk Europees gebied kan worden toegepast. Hoewel het onderzoek op natrium batterijen niet nieuw is, is deze belangrijke stap in het verbeteren van de energiedichtheid een teken voor een veelbelovende toekomst.