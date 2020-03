OnePlus 8: officiële info bekendgemaakt

OnePlus heeft officiële informatie over de nieuwe OnePlus 8 bekendgemaakt.





Ook in deze bijzondere tijden komen smartphonefabrikanten met nieuwe producten op de proppen. Het verloopt allemaal iets anders. In plaats van conferenties met duizenden aanwezig, verloopt alles digitaal. OnePlus is begonnen met het teasen van de nieuwe OnePlus 8. Dit doen ze door stukje bij beetje nieuwe informatie bekend te maken over de smartphone.

Pete Lau, CEO van OnePlus, heeft op het community forum officieel uit de doeken gedaan dat de OnePlus 8 een razendsnelle Qualcomm 865 SoC krijgt met LPDDR5 en UFS 3.0. Eerder maakte het Chinese techbedrijf al duidelijk dat de smartphone over een 120 Hz Fluid Display zal beschikken.

Verder zegt Lau de nieuwste hardware te willen combineren met vloeiende performance. Het R&D-team van OnePlus heet het ‘FSE Team’, zo laat de CEO weten. Die afkorting staat voor Fast, Smooth, Efficient.

De nieuwe OnePlus 8 Serie zal op 14 april officieel worden aangekondigd. Er komen meerdere varianten. Een eerder lek wees op een OnePlus 8 en een OnePlus 8 Pro.