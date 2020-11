OnePlus 8T Cyberpunk 2077 - Uniek thema, U.I. en filters - Apparata

Foto @OnePlus via Weibo

OnePlus laat officieel de 8T Cyberpunk 2077 Edition zien en het toestel krijgt meer dan een veredelde nieuwe case! Denk aan U.I., thema en speciale camera-filters.

OnePlus en CD Projekt Red tonen eindelijk officieel alle features van de OP 8T Cyberpunk 2077 limited edition. Het toestel werd al meermaals geteased en daar speculeerden we over wat leuke cosmetische features. Maar de twee bedrijven hebben het toestel wat extra’s meegegeven, waaronder unieke software-features, camera-filters en wat sci-fi animaties.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077

Met de OnePlus 8T Cyberpunk 2077 leveren de twee bedrijven een bijzondere limited edition, in eerste instantie alleen in China. Het toestel ziet er allereerst al heel bijzonder uit. De gele accenten (randen en knoppen) en het gepimpte camera-eiland schreeuwen Cyberpunk.

Daarnaast is het toestel ook wat betreft software onder handen genomen. Hoewel we de originele bron niet kunnen vinden, schrijft AndroidAuthority gedetailleerd over de speciale features. Denk aan een high-tech animatie als je de vingerscanner gebruikt. Als je de telefoon aan de lader hangt, lijkt het alsof het toestel gehackt wordt. Verder lichten de randen van het scherm blauw op als je de OnePlus 8T aan zet.

Wat betreft de camera krijgt de speciale smartphone ook nog wat snufjes mee. CEO Pete Lau laat op Weibo een aantal voorbeelden van speciale Cyberpunk 2077 filters zien. De software maakt zo van steden neon-overgoten Cyberpunk 2077 dystopieën.

Foto’s @OnePlus

Uiteraard is de OnePlus 8T ook voorzien van speciale Cyberpunk 2077 thema’s, waaronder achtergronden, ringtones en muziek.

Wat betreft daadwerkelijke hardware krijg je uiteraard een gewone OnePlus 8T. Dat wil zeggen een Qualcomm Snapdragon 865 processor. 12GB RAM en 256GB opslagruimte. In China betaal je omgerekend $597, wat niet heel ver van de originele prijs van het toestel af zit. Over de wereldwijde release van de OP 8T Cyberpunk 2077 is nog niets bekend.