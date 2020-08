OnePlus 8T: eerste foto geeft ontwerp weg

Wat kunnen we verwachten van de OnePlus 8T? Het lijkt erop dat deze smartphone nog dit jaar gaat verschijnen.

OnePlus komt normaal gesproken twee keer per jaar met een vlaggenschip. Het merk introduceert in het eerste halfjaar een nieuw model met een nieuwe naam. In het najaar komt daar dan de T-uitvoering van. Dat zagen we de afgelopen jaren met de 5(T), 6(T) en 7(T). Het lijkt dan ook vanzelfsprekend dat er een OnePlus 8T gaat komen.

Vooralsnog is het rustig rondom geruchten van deze smartphone. Aan die stilte is een einde gekomen. Via Oxygen Updater is een verwijzing opgedoken naar de OnePlus 8T. Die verwijzing werd ontdekt in de Developer Preview 4 van de OnePlus 8. De naam van de smartphone en een plaatje van de telefoon zijn naar buiten gekomen.

Over het uiterlijk van de OnePlus 8T kunnen we kort zijn. De complete voorkant van het toestel lijkt hetzelfde te zijn in vergelijking met de 8. De camera linksboven in duikt weer op. Net als de dunne randen rondom het scherm. Het is afwachten wanneer OnePlus de komst van dit nieuwe toestel officieel gaat aankondigen. Dat de 8T gaat komen is nu een zekerheid. Mocht je een 8 overwegen loont het wellicht om even geduld te hebben.