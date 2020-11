OnePlus 9 Pro krijgt een gebogen scherm - Apparata

Er is nieuwe informatie verschenen over het scherm van de nieuwe OnePlus 9 Pro. De smartphone verschijnt volgend jaar.

We hebben dit jaar een hele reeks aan OnePlus-smartphones gehad. De laatste release was de OnePlus 8T, waar we ook een review van hebben gemaakt. Met de laatste release van 2020 achter de kiezen kijkt men naar volgend jaar. Want wat kunnen we in 2021 van de Chinese techfabrikant verwachten? We krijgen alvast een voorproefje met betrekking tot het scherm van de OnePlus 9 Pro.

Volgens OnLeaks en Voice krijgt de OnePlus 9 Pro een gebogen scherm. Dit display komt qua looks sterk overeen met de techniek die het bedrijf nu gebruikt voor de 8 Pro. Het is persoonlijk of je dit als een prettige ontwikkeling ziet. In combinatie met dunne bezels krijg je meer scherm. Het nadeel is dat het scherm als het ware over de randen loopt. Dit kan ongewilde aanrakingen tot gevolg hebben.

Daar moet wel bij gezegd worden dat men spreekt over een 6.55-inch gebogen display voor de OnePlus 9 Pro. Dat is minder groot dan de 6.7-inch grote 8 Pro. Mogelijk lopen de randen iets minder ver door en heeft OnePlus geleerd van kritiek op het vlaggenschip van dit jaar.

De bronnen doen hun uitspraken op basis van een render. Naast het scherm van de OnePlus 9 Pro, spreekt men ook over de camera’s. De telefoon zou vier camera’s krijgen met een layout die doet denken aan de Samsung Galaxy Note 20.