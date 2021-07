OnePlus 9 Pro sjoemelt met performance, maar dan andersom?

De OnePlus 9 Pro is keihard betrapt op het gebruik van sjoemelsoftware, maar de smartphone doet iets verrassends met de performance.

Helaas is sjoemelsoftware wederom een relevant onderwerp in de smartphone-industrie. In de afgelopen jaren zijn bedrijven meermaals betrapt op het sjoemelen met de performance van hun smartphones. Bedrijven laten smartphones dan altijd ogenschijnlijk betere performances behalen in benchmarks dan eigenlijk mogelijk. Verrassend genoeg doet de OnePlus 9 Pro exact het tegenovergestelde?!

Hoe OnePlus 9 Pro sjoemelt met performance

Sjoemelen met performance betekent eigenlijk altijd hetzelfde. Oppo had sjoemelsoftware waarmee gedetecteerd kon worden of er een benchmark gedraaid werd. Ook OnePlus voerde in 2017 kunstmatig performance op middels oneerlijke software.

Maar nu doet OnePlus met de 9 Pro exact het tegenovergesteld en schroeft performance bij specifieke apps terug. Wacht, wat?

Een onthullend onderzoek van AnandTech laat zien hoe de OnePlus 9 Pro een ongelofelijk matige performance heeft bij het draaien van een van de 300 populairste apps in de Play Store. Wanneer de smartphone detecteerde dat bijvoorbeeld Google Chrome of Twitter draaide, werd dat proces naar de energiezuinige Cortex-A55 doorgestuurd. Met andere woorden, de Snapdragon 888 gebruikte niet de high-performance kernen om populaire apps te draaien.

Waarom?

Nu roept dat ongetwijfeld de vraag bij je op: ‘waarom in godsnaam?’ De fabrikant wil toch per definitie de best mogelijke performance uit de OnePlus 9 Pro persen? Het medium speculeert dat dit waarschijnlijk een bijzonder ontransparante manier van energiebesparing moet zijn.

Door populaire processen naar de A55-core te delegeren, verbruikt de smartphone in theorie minder energie. De snellere Cortex-A78-kernen hebben een hogere kloksnelheid, maar verbruiken dus ook veel meer stroom.

Opvallend genoeg bleek dit daarentegen totaal niet te werken. AnandTech meet dat de OnePlus 9 Pro in de geniepige energiezuinige modus 11,75 uur uit de batterij wist te persen. De Galaxy S21 Ultra met dezelfde SoC kon in verhouding bijna 14 uur draaien.

OnePlus geeft het toe

Kortom, OnePlus is stevig betrapt op het sjoemelen met de performance van de OnePlus 9 Pro. Maar performance opblazen voelt minder erg dan performance terugdraaien. Vergeet daarentegen niet dat Apple hier miljoenen boete voor moest betalen. Daarbij verkoopt OnePlus een product aan de consument, maar ook al zit er een razendsnelle Snapdragonn 888 in, dan nog presteert deze niet naar behoren. Dat is zachtst gezegd misleidend.

In een verklaring geeft OnePlus inderdaad toe dat het de performance bij populaire apps heeft teruggeschroefd om batterij te besparen. Ze suggereren dat dit een latere beslissing was na de release, maar volgens AnandTech was dit fenomeen bij launch al zichtbaar.

Als kleine nuancering meldt het medium dat de OnePlus 9 Pro – ondanks deze geniepige trucage – hartstikke soepel draait. In directe vergelijking met concurrenten zul je het verschil merken, maar met dagelijks gebruik is het simpelweg niet op te merken. Ook wij schreven eerder dit jaar dat de 9 Pro de beste OnePlus ooit was. Met of zonder performancebeperking, het toestel is nog steeds fantastisch in gebruik.