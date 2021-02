OnePlus 9R is het nieuwste lid van de 9-serie - Apparata

Binnenkort stelt OnePlus een nieuwe reeks smartphones voor, onder andere de 9R maakt daar deel van uit.

Wat is OnePlus van plan? Dat is tegenwoordig lastig te voorspellen. Steevast komt het merk met twee grote lanceringen in het voor- en najaar. Maar afgelopen najaar verraste OnePlus door slechts één telefoon voor te stellen. Dat was destijds de 8T. Er kwam geen 8T Pro want, zeggen ze bij OnePlus, er waren te weinig concrete innovaties om met een 8T Pro te komen. De 8 Pro voldeed nog prima.

Dat gegeven maakt het interessant om te kijken wat OnePlus dit voorjaar gaat doen. Tipgever Ishan Agarwal zegt tegenover 91Mobiles het antwoord te hebben. Volgens de tipgever komt OnePlus weer met een serie smartphones, in totaal worden het er mogelijk drie. Het gaat hier om de OnePlus 9, 9R en ook een 9 Pro worden genoemd. Die ‘R’ hebben we niet eerder gezien, dus het is interessant om te zien wat we van deze telefoon kunnen verwachten.

Naast nieuwe smartphones, zou OnePlus ook in maart met een smartwatch komen. Kortom, het Chinese techbedrijf krijgt het er maar druk mee. Meer en meer OnePlus-producten zien het licht, ook dit merk gaat zich aan een ecosysteem wagen. Zo lijkt het.