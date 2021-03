OnePlus bevestigt meteen gelekte renders Watch - Apparata

Lekkers delen het uiterlijk van de aankomende OnePlus Watch en het merk is er zelf heel snel bij om dat uiterlijk te bevestigen.

Naast de OnePlus Band komt het Chinese merk met nog een wearable, namelijk de Watch. Eerdere lekken suggereerden al dat OnePlus aan de gadget werkt en dat werd al snel bevestigd. Nu plaatst Unbox Therapy renders van het product online. In plaats van radiostilte gooit OnePlus het vervolgens weer over dezelfde boeg: ze bevestigen direct dat het om het vermeende product gaat.

OnePlus Watch uiterlijk bevestigd

De onderstaande render werd in eerste instantie gelekt en binnen een uur bevestigde OnePlus de gadget. De lekkers noemen het product de OnePlus Watch, wat overeen komt met een eerdere blogpost van CEO Pete Lau. We weten dat er op 23 maart een presentatie gepland staat en OnePlus laat weten dat ze “een hoop meer in petto hebben”.

Watch out! We've got a lot more to show on March 23 👀 https://t.co/xpsgV8hk9k — OnePlus 5 (@oneplus) March 19, 2021

Pete Lau maakte onder andere bekend dat de gadget op een eigen besturingssysteem gaat draaien. Verdere informatie over de OnePlus Watch komt niet van het merk zelf, maar van insiders. Zo zou het gaan om een all-round smartwatch, in tegenstelling tot de meer fitnessgeoriënteerde Band. Het product krijgt naar verluidt sensoren om slaap, bloedzuurstof en hartslag te meten. Ook is IP68 waterbestendigheid al genoemd.

Over enkele dagen weten we meer, want dan zal OnePlus het slimme horloge dus officieel uit de doeken doen. Tijdens hetzelfde event staat ook de onthulling van de langverwachte OnePlus 9 gepland.