OnePlus verslaat met smartphone verkoop alle andere merken - Apparata

OnePlus domineerde met de verkoop van smartphones als enige in 2020, want alleen OnePlus wist een positieve groei door te maken.

2020 was een raar jaar voor veel techmerken, zowel in positieve als in negatieve zin. In de smartphone-industrie vooral negatief, behalve voor OnePlus. Het Chinese merk wist als enige in de hele Amerikaanse branche te groeien! Daarmee wist het concurrenten als Google, Samsung en zelfs favoriet Apple te verslaan.

OnePlus domineert met verkoop

Uit onderzoek van CounterpointResearch blijkt dat OnePlus als enige een positieve groei in de smartphone verkoop wist te behalen. Sterker nog, met een groei van ruim 160% domineerde het alle andere grote merken.

In vergelijking met 2019 wist OnePlus qua verkoop in 2020 maar liefst 163% meer smartphones te verkopen in de Verenigde Staten. Met andere woorden, het merk verkocht anderhalf keer meer toestellen in een jaar waarin alle andere grote jongens een daling zagen.

Vooral Google en het budgetmerk Alcatel zagen de verkoop van hun smartphones stevig achteruit gaan. Samsung en Apple verkochten min of meer dezelfde hoeveelheid toestellen.

Foto @Counterpoint Research

Volgens het researchbureau heeft de groei van OnePlus niet alleen met diens flagship killende hardware te maken. Veel grote Amerikaanse providers hebben het Chinese merk de laatste jaren opgenomen in hun catalogus. Onder andere T-Mobile heeft voor een stevige groei in de verkoop van OnePlus smartphones gezorgd.

Ze nuanceren overigens wel de cijfers een beetje, want het moge duidelijk zijn dat OnePlus eigenlijk nog steeds relatief klein is. In de V.S. domineert het eigen Apple de markt, terwijl de Zuid-Koreanen met Samsung en LG prima kunnen bijbenen. OnePlus komt nog niet in de buurt van die merken, maar met een dergelijke groei zijn ze hoe dan ook goed op weg.