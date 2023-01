Online campagne ‘Ik Laad Accuraat’ zorgt voor bewustwording bij gebruikers e-bike

Nederland telt in 2022 bijna 5 miljoen elektrische fietsen. Verwacht wordt dat niet alleen het aantal e-bikes op de weg zullen stijgen, ook wordt verwacht dat het aantal branden gaat stijgen. Met de online campagne ‘Ik Laad Accuraat’ wordt er bewustwording gecreëerd onder gebruikers van elektrische fietsen en e-scooters. Het gaat bij deze campagne vooral om het juist opladen van de accu van je elektrische tweewieler.

In deze blog lees je de belangrijkste tips hoe je jouw elektrische tweewieler juist oplaadt.

Tips voor het juist en veilig laden van je accu

Hieronder lees je de 5 belangrijkste tips om veilig en juist je accu op te laden. Deze tips zijn in overleg met de e-bike industrie opgesteld.

Tip #1: Laat een deskundige naar je accu kijken

Er zijn een aantal handelingen die je kunt doen om de levensduur van je accu te vergroten. Zo heeft de elektrische fiets bijvoorbeeld in de winter extra aandacht nodig. Helaas kunnen wij particulieren niet alles op het blote oog zien. Advies is dan ook om elk jaar de accu van je elektrische tweewieler te laten checken bij een deskundige.

Tip #2: Neem de handleiding goed door

Bij aanschaf van je elektrische fiets ontvang je een handleiding. Handig, elk merk accu is immers anders. In deze handleiding staan specifieke tips voor jouw accu. Zijn er problemen met je accu? Kijk dan altijd eerst in de bijgeleverde handleiding van je e-bike. Kom je er niet uit? Vraag dan hulp aan een deskundige.

Tip #3 Bel de fietsspecialist bij verdenking van schade aan accu

Ben je gevallen met je e-bike en is hierdoor je accu beschadigd of vervormd? Door de val kan het zo zijn dat batterijcellen in de accu verschoven zijn. Hierdoor kan er kortsluiting ontstaan met rookontwikkeling of erger, metershoge steekvlammen als gevolg. Neem altijd contact op met de fietsspecialist als je ziet dat je accu is beschadigd of vervormd.

Tip #4: Voorkom diepteontlading

Door diepteontlading van je accu word je elektrische fiets onbruikbaar. Als dit het geval is, dan is de lithium ion accu zo ver leeggelopen, dat opladen niet meer mogelijk is. In bijna alle gevallen is diepontlading te voorkomen. Advies is om minimaal elke drie maanden je accu op te laden. Ook wanneer je niet veel je accu gebruikt.

Tip #5 Laad je accu overdag op

Een elektrische fiets is veilig, zolang je alert bent op bijvoorbeeld je accu. Steeds vaker wordt er brand veroorzaakt door het onjuist opladen van een accu van zo’n fiets. Advies is om overdag je accu op te laden. Het liefst op een plek waar het stabiel, vrij en onbrandbaar is. Indien er toch iets mis lijkt te gaan bij het opladen van de accu van je e-bike, kun je snel ingrijpen.

In 2022 zijn er drie keer meer accu’s van elektrische fietsen gestolen dan vorig jaar. Dit komt neer op 4500 stuks. Meer weten?