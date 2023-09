Ontdek de 3 meest waardevaste occasions van dit moment 

Je hebt besloten of overweegt om een occasion te kopen. Zo geniet je van een kwalitatief goede auto, zonder de volle aanschafprijs te hoeven betalen. Maar naast een lagere aanschafprijs, is het wel fijn als de auto die je gekocht hebt enigszins waarde blijft behouden. Als je toe bent aan een nieuwe auto kun je deze auto dan weer voor een redelijke prijs verkopen.

Maar wanneer blijft een auto zijn waarde behouden? De staat van de auto is hierin natuurlijk heel belangrijk. Wanneer de auto nog relatief nieuw is, of altijd heel goed verzorgd is, zal deze automatisch meer waard zijn. Ook de kleur van een auto kan invloed hebben op de verkoopprijs. Felle kleuren verkopen vaak minder goed. Maar het allerbelangrijkste voor de waardevastheid van een auto is de populariteit van het model. Als er geen vraag is naar de desbetreffende auto, dan zal de waarde van de auto gaan dalen.

In dit artikel lees je meer over de 3 meest waardevaste auto’s van dit moment.

#1 Toyota Yaris Hybrid

De Toyota Yaris Hybrid is de perfecte auto voor een comfortabele en milieuvriendelijke reis naar jouw bestemming. Dit voertuig beschikt namelijk over een hybride motor, waardoor hij een heel stuk zuiniger rijdt dan de variant die op alleen brandstof rijdt. Daarnaast profiteer je van de verschillende veiligheidssystemen waarover dit model beschikt. Deze compacte auto is ideaal voor in de stad, maar ook op snelwegen biedt hij nog veel comfort.

De belangrijkste eigenschappen van de Toyota Yaris Hybrid staan hieronder uitgelicht:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Automaat Vermogen 99 pk Topsnelheid 165 kilometer per uur Aantal cilinders 4 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A Gemiddeld verbruik 1 liter op 30 kilometer

#2 Kia Picanto

De volgende auto die hoog scoort als het gaat om het behouden van de waarde, is de Kia Picanto. Deze compacte auto is laag in verbruik. Daarnaast betaal je ook minder wegenbelasting door het lage gewicht. Dit maakt hem erg gewild bij iedereen die geen grote auto nodig heeft. Kia heeft een aantal handige functies toegevoegd op deze auto. Zo heeft het bijvoorbeeld Brake Assist die je helpt wanneer je heel snel moet remmen, heeft het een isofix-aansluiting en zijn ramen elektrisch bedienbaar.

Je leest hieronder de belangrijkste eigenschappen van de Kia Picanto:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Handgeschakeld Vermogen 99 pk Topsnelheid 180 kilometer per uur Aantal cilinders 3 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A Gemiddeld verbruik 1 liter op 22 kilometer

#3 Toyota RAV4 Hybrid

De nummer 3 van onze favoriete waardevaste occasions is de hybride RAV4 van Toyota. Ondanks het grote exterieur rijdt deze auto erg zuinig. Dit komt doordat de elektromotor de verbrandingsmotor ondersteunt. De RAV4 heeft verkeersborddetectie, automatische verlichting en vermoeidheidsherkenning om jouw rit zo comfortabel en veilig mogelijk te maken. Dit model is inclusief een high performance audiosysteem, extra getint glas en 18 inch lichtmetalen velgen.

De Toyota RAV4 Hybrid bevat de volgende belangrijke eigenschappen:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Automaat Vermogen 218 pk Topsnelheid 180 kilometer per uur Aantal cilinders 4 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A Gemiddeld verbruik 1 liter op 17 kilometer

Hoe werkt afschrijving bij een voertuig?

Een auto heeft een aanschafprijs, de prijs waarvoor je de auto koopt, en een restwaarde, de waarde die de auto nog heeft nadat je hem gebruikt hebt. Het verschil tussen deze twee is de afschrijving. Stel je kocht een auto voor €20.000 en verkocht hem 10 jaar later voor €10.000, dan is de afschrijving per jaar €10.000 / 10 jaar = €1.000 per jaar. De afschrijving is in de meeste gevallen wat hoger dan die in het voorbeeld.

Het kan ook handig zijn om de afschrijving van jouw auto te berekenen voordat je de auto verkoopt. Zo weet je namelijk wanneer je hem het beste kunt verkopen. Dit kan alleen lastig zijn, omdat je de restwaarde van de auto niet altijd weet. Om een inschatting te maken van de restwaarde kun je bijvoorbeeld kijken naar vergelijkbare modellen. Op onze favoriete occasionwebsites Auto.nl vind je vaak veel vergelijkbare auto’s. Kijk dan naar het aantal gereden kilometers en het bouwjaar van deze auto’s en vergelijk dit met die van jou. Zo krijg je een zo goed mogelijk beeld van de restwaarde van de auto.

Wat zijn de minst waardevaste auto’s?

We hebben nu gekeken naar de meest waardevaste auto’s, maar het is ook interessant om te weten wat een auto niet waardevast maakt. Een auto die niet waardevast is, wordt over het algemeen niet veel aangeschaft. Er is dan namelijk geen vraag naar. Maar wat voor auto’s zijn er nu niet gewild? Denk hierbij bijvoorbeeld aan D-segment diesel sedans. Deze waren ooit heel populair, maar mede door het verbod van diesel auto’s in steden als Amsterdam en Utrecht kiezen steeds minder mensen voor deze auto’s.

De gemiddelde afschrijving van Amerikaanse auto’s en Italiaanse auto’s is ook relatief hoog. Natuurlijk geldt dit niet voor ieder model en zijn er ook uitzonderingen op deze regel. De Fiat 500 bijvoorbeeld is weer erg waardevast. Over elektrische auto’s werd eerst gespeculeerd dat deze erg snel zouden dalen in waarde. Toch blijkt uit onderzoek dat dit meevalt. Men verwachtte namelijk dat de kwaliteit van de batterij snel zou afnemen. Omdat dit vaak niet het geval is behouden de auto’s meer waarde.