Ontdek de beste occasions om mee op vakantie te gaan

Meer dan 85 procent van alle Nederlanders gaat op vakantie. Van deze groep gaat ongeveer drie kwart naar het buitenland. 49 procent gaat met het vliegtuig en 44 procent met de auto, zo blijkt uit cijfers van CBS. Als je met je auto op vakantie gaat, brengt dit vele voordelen met zich mee. Zo kun je vertrekken wanneer het jou uitkomt, heb je vervoer op vakantie, kun je veel van je eigen spullen meenemen en bepaal je zelf in welk tempo je richting je vakantiebestemming rijdt.

Ben je op zoek naar een tweedehands auto om mee op vakantie te gaan? Lees in dit artikel de beste occasions voor gezinsvakanties en om een roadtrip mee te maken.

De beste tweedehands auto’s voor gezinsvakanties

Als je besluit op vakantie te gaan met je auto, krijgt je voertuig het zwaar. Je legt namelijk meer kilometers af dan in het dagelijks leven. Ook neem je meestal meer bagage en personen mee. Een goede occasion om mee op gezinsvakantie te gaan beschikt over voldoende ruimte en vermogen. Wij zetten de beste tweedehands auto’s in deze categorie voor je op een rij.

#1 Opel Meriva

Het Duitse merk Opel begon met het produceren van fietsen en is inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerde autofabrikant. De Opel Meriva biedt naast uitstekende rijkwaliteiten ook voldoende ruimte voor al je koffers. Die ruimte op de achterbank wordt gerealiseerd door de achterportieren die gespiegeld openen.

Bij de uitrusting van deze Opel horen onder andere 16 inch lichtmetalen velgen, elektrisch te bedienen ramen achter, extra getint glas en verwarmde buitenspiegels. Ideaal als je deze auto wilt gebruiken om mee op wintersport te gaan.

De belangrijkste eigenschappen van de Opel Meriva op een rij:

Carrosserie MPV Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Brandstof Benzine Schakeling Handgeschakeld Aantal versnellingen 5 Vermogen 120 pk Topsnelheid 188 kilometer per uur Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel B

#2 Seat Altea XL

Japanse automerken staan bekend om hun betrouwbaarheid, zo ook het merk Seat. Deze Altea XL om mee op vakantie te gaan dankzij de grote ruimte voor je bagage en de royale beenruimte op de achterbank. Bij de uitrusting van deze Seat horen onder andere elektrisch te bieden ramen, 16 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, en verwarmde buitenspiegels.

De belangrijkste eigenschappen van de Seat Altea XL in een overzicht:

Carrosserie Stationswagen Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Brandstof Benzine Schakeling Handgeschakeld Aantal versnellingen 6 Vermogen 105 pk Topsnelheid 184 kilometer per uur Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel B

#3 Ford Tourneo

Voor wie op zoek is naar een overzichtelijke en ruime occasion: deze Ford Tourneo is het overwegen waard. Veilig naar je vakantiebestemming rijden is een vereiste voor een onbezorgde vakantie. Met de diverse veiligheidssystemen in dit model is dit geen probleem.

Je profiteert onder andere van de regensensor, het bandenspanningscontrolesysteem en de achteruitrijcamera. Deze Ford Tourneo is inclusief aluminium dakreling, extra getint klas, elektrisch te bedienen ramen en verwarmde buitenspiegels.

De belangrijkste eigenschappen van de Ford Tourneo op een rij:

Carrosserie MPV Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Brandstof Benzine Schakeling Handgeschakeld Aantal versnellingen 5 Vermogen 101 pk Topsnelheid 173 kilometer per uur Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel B

#4 Peugeot 2008

Voor wie de Peugeot 208 kent en op zoek is naar een ruim model: de 2008 heeft alles waar je naar op zoek bent. Belangrijke pluspunten van de 2008 zijn de moderne uitstraling, ruimte voor bagage en passagiers, hoge zit en het hoge niveau in rijcomfort. De 2008 komt inclusief 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakreling, led-achterlichten en elektrisch bedeinbare ramen.

De belangrijkste eigenschappen van de 2008 van Peugeot samengevat:

Carrosserie SUV Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Brandstof Benzine Schakeling Automaat Aantal versnellingen Vermogen 131 pk Topsnelheid 199 kilometer per uur Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel C

Onze favoriete occasion voor een roadtrip

Snel richting je vakantiebestemming met de zon op je gezicht: dat is mogelijk met de Audi A5. Dankzij de aantrekkelijke en sportieve S-Line styling kom je uitgewaaid en volledig in stijl aan. Dit model is inclusief 19 inch lichtmetalen velgen, warmtewerend glas, elektrisch in te klappen buitenspiegels en een in delen in te klappen achterbank.

De belangrijkste eigenschappen van de Audi A5 op een rij:

Carrosserie Cabrio Aantal deuren 2 Aantal zitplaatsen 4 Brandstof Benzine Schakeling Automaat Aantal versnellingen Vermogen 190 pk Topsnelheid 237 kilometer per uur Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel C

Waarom moet je opletten als je met je eigen auto op vakantie gaat?

Op vakantie gaan met de auto vraagt om een goede voorbereiding. Bereid je jouw reis niet goed voor dan heb je meer kans op bijvoorbeeld autopech en schade. Maar hoe doe je dit het best? Met onderstaande tips ga je onbezorgd de weg op richting je vakantiebestemming.

Check hoe je auto verzekerd is

Wat valt er wel en wat niet onder de dekking? De autoverzekering die je hebt in Nederland, geldt in de meeste gevallen ook in het buitenland. Dit is de regel als het land waar je naartoe gaat op de groene kaart staat vermeld. Neem deze kaart altijd mee. Dit is je verzekeringsbewijs.

Staat je vakantiebestemming niet op de groene kaart? Dan dien je een tijdelijke verzekering voor je auto in het buitenland af te sluiten. Zoek dus goed uit welke regels er gelden en wat jij vergoed krijgt bij pech, ruitschade en als je voertuig weg moet worden gesleept.

Optimaliseer je navigatiesysteem

Waar we vroeger vaak gebruik maakten van een kaart, gebruiken we tegenwoordig een navigatiesysteem. Ondanks dat dit eenvoudiger is in gebruik, kan je toch niet volledig hierop vertrouwen. Wegen kunnen altijd afgesloten zijn of de infrastructuur kan veranderd zijn. Het is belangrijk om voor vertrek te zorgen dat je navigatie up-to-date is. De manier hoe je dit doet, hangt af van het navigatiesysteem dat je hebt. Een los navigatiesysteem kan via je computer worden geüpdatet. Zit het systeem ingebouwd in je voertuig, dan dien je via officiële websites van het automerk zelf de laatste kaarten te downloaden. Gebruik je navigatieapps op je smartphone, dan wordt dit automatisch bijgewerkt. Let op: ook apps als Google Maps en Apple Kaarten kunnen informatie missen. Blijf dus altijd goed op de borden kijken.

Beurt bij garage

Trakteer je voertuig voor vertrek op een grote beurt. Bij een grote servicebeurt wordt het oliepeil gecontroleerd, net als je remmen en je verlichting. Ook wordt er gekeken naar het profiel op je banden en wordt er beoordeeld of dit volgens de regels van je vakantiebestemming is.

Ga je in de winter op vakantie? Dan is het noodzakelijk te kijken of er een winterbandenplicht geldt. Het is in sommige landen verplicht om te beschikken over winterbanden, zelfs als er geen sneeuw ligt.