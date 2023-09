Ontdek de top 3 beste boekhoudprogramma’s voor de beginnende ondernemer

Een nieuw bedrijf starten is niet zo gemakkelijk. Er komen veel zaken bij kijken. Waar jij natuurlijk als beginnend ondernemer liever bezig bent met andere zaken, is het niet onbelangrijk om de boekhouding voor het laatste moment te laten liggen. Hoewel velen altijd opzien tegen boekhouding, zijn er al vele programma’s die jou kunnen helpen om dit proces te versnellen. In dit artikel lees je over de 3 beste boekhoudpakketten voor startende ondernemers.

De 3 beste boekhoudpakketten voor startende ondernemers

Als je online op zoek gaat naar boekhoudpakketten zal het je opvallen dat er vele aanbieders te vinden zijn. Wij helpen je graag op weg bij het kiezen van een passend pakket. Hieronder lees je onze 3 beste aanbieders van boekhoudsoftware.

#1 e-Boekhouden.nl

Of je nu wel of geen ervaring hebt met boekhouding: e-Boekhouden.nl maakt het een fluitje van een cent! Door heldere instructievideo’s word jij stap voor stap begeleid. Daarnaast staat de klantenservice per telefoon, chat of e-mail altijd voor je klaar. Zo heb je binnen een mum van tijd de administratie op orde. Toch liever een boekhouder of accountant voor een extra controle? e-boekhouden kan je snel koppelen met een administratiekantoor bij jou in de buurt.

Het programma koppelt automatisch betalingen aan openstaande facturen. Hierdoor boekhoud je razendsnel en voorkom je ook fouten. e-Boekhouden is erkend door de Belastingdienst. Door een rechtstreekse koppeling kun jij met één druk op de knop je belastingaangifte doen. Ook zo helpt dit programma met het voorkomen van fouten of eventuele te laat verstuurde aangiftes.

Met hun handige app kun je overal je boekhouding bijhouden. Met de slimme Scan & Herken tool kun jij gemakkelijk bonnen en facturen scannen. Dat scheelt veel handmatig werk! Je kunt e-Boekhouden.nl nu gratis uitproberen voor 15 maanden. Bevalt het? Dan kun je je eenvoudige boekhouding al vanaf 9,95€ per maand bijhouden. Voor premium betaal je iets meer, namelijk 14,50€ per maand. Al meer dan 500.000 ondernemers gingen je voor!

#2 Fiscus.nl

Een boekhouding software die specifiek gericht is op zzp’ers? Fiscus richt zich alleen op deze doelgroep om zo hun boekhoudprogramma niet onnodig ingewikkeld te maken. Door deze specialisatie weten zij precies waar zzp’ers nodig hebben en kunnen zij exact de informatie leveren waar de Belastingdienst om vraagt. Door hun koppeling met de Belastingdienst kun je ook via deze software gemakkelijk je belastingaangifte doen. Inkomsten en uitgaven worden automatisch correct verwerkt en met één druk op de knop hoef je hier verder niet meer naar om te kijken.

Daarnaast kun je ook je urenregistratie bijhouden. Zzp’ers die meer dan 1225 uur werken komen in aanmerking voor duizenden euro’s voordeel. Wel zo slim om dit up-to-date te hebben! Gewerkte uren, klanten en producten kun je gemakkelijk toevoegen aan je factuur. Natuurlijk in eigen huisstijl. Verder worden je bankafschriften 1-op-1 geïmporteerd waardoor jij je mutaties niet meer handmatig hoeft in te voeren. Het maakt daarom niet uit aan welke bank je gekoppeld bent. Ook biedt het een handige scan-tool waardoor je niet langer al je bonnetjes hoeft te bewaren.

Fiscus biedt nu een gratis en vrijblijvende proefperiode aan van 35 dagen. Hierna kun je tegen een lage prijs van € 12,50 per maand gebruik maken van hun premium diensten. Een korte proefperiode dan e-Boekhouden, maar wel een aantal euro’s goedkoper!

#3 AFAS SB+

Wil je een meer complete boekhouding met meer functies zoals de AFAS Scanbox die automatisch facturen inscant en invult of een compleet overzicht van je klantbeeld? Dan is Afas SB+ wel iets voor jou! Door zijn complete boekhoudpakket zal het je veel tijd gaan besparen, zodat jij bezig kan zijn met wat je echt leuk vindt; ondernemen!

AFAS maakt boekhouding eenvoudig door een handige takenlijst op te stellen. Hierdoor loop jij probleemloos je administratie stap voor stap door. Het programma herinnert je aan openstaande taken en de takenlijst wordt automatisch bijgewerkt. Verder biedt het altijd een compleet klantbeeld. Hier kun je alle contactmomenten met je relaties vastleggen, natuurlijk zoveel mogelijk automatisch. Dankzij hun koppeling met de Kamer van Koophandel (KvK), worden nieuwe klanten ook gemakkelijk aangemaakt. Dit is een handige tool die de andere twee softwares niet hebben.

Daarnaast helpt AFAS, net als de andere software, bij belasting-aangifte. Ook worden je banktransacties automatisch verwerkt en kun je facturen versturen in eigen huisstijl. Echter heeft dit boekhoudprogramma alleen een koppeling met Rabobank, ING en ABN AMRO. Ook is AFAS SB+ wel aan de duurdere kant. Voor een compleet pakket betaal je zo’n € 59 per maand, met een gratis proefperiode van 1 maand. Hiervoor krijg je wel constant nieuwe slimme tools die jouw boekhouding vergemakkelijken.