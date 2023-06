Ontdek de voordelen van de elektrische d-Wiz Fold M7b 2023 van Sparta 

De d-Wiz Fold M7b 2023 elektrische fiets van Sparta is dé ideale fiets voor iemand die altijd onderweg is en, waar het even kan, graag in beweging blijft. Aangezien deze elektrische fiets opvouwbaar is, kun je hem bijvoorbeeld perfect meenemen als je bijvoorbeeld een treinreis maakt. Heb je in het weekend zin om erop uit te gaan? Ook dan kun je een heerlijk ontspannen ritje maken op deze fiets. In dit artikel lees je meer over dit bekende Nederlandse fietsenmerk Sparta en onze favoriete elektrische vouwfiets.

Meer over het bekende fietsenmerk Sparta

Sparta heeft ooit haar eerste bekendheid verkregen dankzij de beroemde Spartamet, die officieel viel onder de snorfietsen. Later werd Sparta het eerste en enige fietsenmerk dat elektrische fietsen op de markt bracht. Dankzij de vele innovatieve oplossingen werd Sparta daardoor marktleider, een plek die het nu met Koninklijke Gazelle moet delen.

Dankzij het enorm innovatieve karakter van Sparta, wordt het altijd gezien als één van de meest betrouwbare fietsproducenten. Zo viel het merk in 2022 nog in de prijzen als beste elektrische fietsen van 2022 in de categorie urban. Het doel van Sparta is dat steeds meer mensen de fiets kiezen, waardoor het merk een mooie bijdrage levert aan de verduurzaming en gezondheid van Nederland.

Algemene info over de elektrische vouwfiets van Sparta

De d-Wiz Fold M7b 2023 van Sparta is de perfecte fiets voor iemand die zijn of haar e-bike graag meeneemt naar allerlei verschillende plekken. Als je voor je werk bijvoorbeeld genoodzaakt bent het openbaar vervoer te pakken, maar je wel graag actief in beweging komt, kun je de vouwfiets ideaal meenemen in de trein of bus. Daarnaast fietst de d-Wiz Fold M7b 2023 enorm comfortabel dankzij de geluidsarme middenmotor van Bosch Active.

De fiets heeft vier verschillende ondersteuningsstanden, waardoor je elke route met gemak kunt trotseren. Zo heb je geen moeite met fietsen door de heuvels, maar kun je er op een vlak stuk ook voor kiezen om zelf wat meer inspanning te leveren. De standaard uitvoering van deze elektrische vouwfiets beschikt over een accucapaciteit van 300 Wh, waarmee je in ECO-modus zo’n 50 tot 130 kilometer kunt fietsen. Heb je liever een accu die langer meegaat? Je kunt ervoor kiezen deze capaciteit te upgraden tot 500 Wh, waarmee je je actie-radius ophoogt naar 90 tot maximaal 220 kilometer.

De belangrijkste eigenschappen van deze elektrische vouwfiets van Sparta op een rij:

Type rit Dagelijkse korte ritten Remmen Hydraulische schijfremmen Motor locatie Midden Motor techniek Bosch Active Kracht motor 40 Nm Aantal versnellingen 7 Type versnellingen Shimano Nexus 7-Speed Aantal trapondersteuningen 4

De belangrijkste voordelen om te kiezen voor een elektrische vouwfiets

Een elektrische vouwfiets maakt jou enorm flexibel in je reismogelijkheden. Zo is het bijvoorbeeld lastig om je gewone fiets mee te nemen in het openbaar vervoer, waardoor je soms onnodig lang moet reizen naar je eindbestemming. Dit model maakt daarnaast de keuze om in je vrije tijd op de fiets te stappen wat gemakkelijker, omdat je dankzij de ondersteuning enorm comfortabel fietst.

Omdat deze elektrische vouwfiets van het merk Sparta is, weet je zeker dat het een betrouwbaar model is. Sparta is namelijk constant bezig met innoveren en het verbeteren van haar producten, waardoor Sparta al jarenlang de beste elektrische fietsen op de markt brengt. Kortom, als je op zoek bent naar een elektrische vouwfiets is de d-Wiz Fold M7b 2023 van Sparta het overwegen waard!