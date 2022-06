Onthulling Call of Duty Modern Warfare 2 is bekend

De game is al aangekondigd, maar de onthulling van Call of Duty Modern Warfare 2 laat nog even op zich wachten!

Een beetje verwarrend is het wel hè, die benaming bij Call of Duty. Meer dan 10 jaar geleden hadden we immers al een Modern Warfare (2007) en een deel 2 (2009). Fans zouden dus gefopt kunnen worden door te denken dat dit een nieuwe versie is van het eerder uitgegeven MW2. Dat is niet het geval. Dit is het tweede deel van de reboot van Modern Warfare.

De aankondiging was een week geleden. Nu heeft Activision bekendgemaakt wanneer de onthulling van Call of Duty Modern Warfare 2 gaat plaatsvinden. Op 8 juni om precies te zijn. Oftewel, volgende week woensdag.

Na Black Ops Cold War en Vanguard is dit weer een vertrouwd deel waar velen naar uit zullen kijken. Modern Warfare in 2019 was immers een titel waar heel veel mensen plezier aan beleefden. Het immens populaire Warzone verscheen daarna en is ook nog steeds een feestje om te spelen.

Call of Duty Modern Warfare 2 verschijnt 28 oktober voor de PlayStation 5, Xbox Series X en PC. Bekende karakters als John “Soap” MacTavish en Simon “Ghost” Riley keren ook weer terug in dit nieuwe deel. Zin in!