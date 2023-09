Onthulling van documenten vanwege rechtszaak brengt Microsoft in verlegenheid

Rechtszaken zijn voor grote bedrijven de normaalste zaak van de wereld. Bij Microsoft zal niemand zich echt zorgen hebben gemaakt toen de plannen om Activision/Blizzard over te nemen de FTC(de Amerikaanse mededingingsautoriteit) ertoe bewogen een rechtszaak aan te spannen. De uitkomst van deze zaak hangt nog in het ongewisse. In Europa heeft Microsoft de Europese Commissie er inmiddels van weten te overtuigen dat de overname door de deur kan. Maar de FTC is er nog niet op berust dat de overname geen monopolie tot gevolg zal hebben.

Als onderdeel van deze rechtszaak zijn er interne documenten opgevraagd bij Microsoft. Deze zijn in principe enkel voor het rechtsverloop. Maar een flink aantal van deze documenten liggen nu op straat, tot grote onvrede van Xbox hoofd Phil Spencer. Van nieuwe Xbox ontwerpen tot speculatie over een mogelijke overname van Nintendo. Er zijn nogal wat geheimen openbaar gemaakt.

Nieuwe Series X en volgende generatie console in de maak

2028 klinkt nog ver, maar rond die tijd moet de volgende generatie Xbox op de markt komen, blijkt uit de gelekte documenten. Het plan is om met deze console het gat tussen klassiek console gamen en cloud gaming volledig te overbruggen. Deze informatie komt uit een gelekte presentatie genaamd “The Next Generation of Gaming at Microsoft,” die ergens in mei van vorig jaar moet zijn gegeven.

Het idee is niet om volledig over te stappen op cloud gaming. De console moet nog steeds in staat zijn om op de fysieke hardware games te draaien. Deze games worden dan aangevuld met extra’s uit de cloud. Bijvoorbeeld met Microsoft Flight Simulator waarin je de optie hebt data vanuit de cloud te streamen om de omgeving fotorealistisch te maken. Iets waarvoor 2 petabyte aan data gebruikt wordt, een hoeveelheid die geen enkele console aankan.

Deze hybride cloud based console is voor zover wij weten enkel nog een concept. De nieuwe Xbox Series X daarentegen is al een stuk concreter. Deze versie van de Series X heeft geen disc drive waardoor men het ontwerp radicaal heeft kunnen herzien. Alle software moet dus gedownload worden. Deze kleine cilindrische console komt standaard met 2TB aan geheugen plus een nieuwe two tone controler met modulaire thumbsticks. Wanneer alles volgens plan gaat moet de console volgend jaar al in de schappen liggen.

Plannen inmiddels mogelijk gewijzigd

In een email aan werknemers bevestigd Phil Spencer het lekken van de documenten. Helaas voor Phil is deze mail eveneens gelekt en in handen gekomen van The Verge. In deze e-mail geeft Spencer aan dat de plannen die worden uitgelijnd in de stukken mogelijk al zijn aangepast. Dit gezien het feit dat de stukken allemaal minstens van vorig jaar zijn. Spencer benoemt dat de “werkelijke plannen” pas bekend worden gemaakt wanneer het bedrijf daar klaar voor is.

Dit sentiment wordt ook geuit in het bericht dat Spencer op Twitter/X heeft geplaatst. Hij uit zijn frustratie over het feit dat zo veel van het harde werken van zijn team op deze manier wordt geopenbaard. Maakte Spencer zich maar even veel zorgen over het op straat zetten van werknemers. Maar er blijft volgens hem nog veel om enthousiast over te zijn.

Niet het eerste, niet het laatste lek

Gezien de zaak van het FTC nog wel even zal duren is de kans groot dat we meer van deze lekken gaan zien. Het is dan ook niet de eerste keer dat als gevolg van de rechtszaak dingen openbaar gemaakt worden die de grote bedrijven liever onder het tapijt hadden gehouden. Dit keer waren niet Microsoft en Activision/Blizzard de klos, maar gek genoeg Sony.

Die moest namelijk, wel in het kader van de FTC zaak, documenten aanleveren. Alleen waren die slordig geredigeerd. Zo werden eerder deze zomer door een stom foutje de budgetten van een aantal grote games publiek gemaakt. Het ging beslist niet om kleine games: The Last of Us: Part II en Horizon Forbidden West (van de Nederlandse game studio Guerilla Games). De gemoeide bedragen waren eveneens van kaliber, respectievelijk 220 en 212 miljoen dollar. Het maakt Forbidden West tot de grootste game die ooit is gemaakt op Nederlandse bodem.

Toen de fout werd ontdekt heeft de rechtbank de documenten snel teruggetrokken. Toch bleek het al te laat te zijn. Verschillende nieuwssites, waaronder wederom The Verge, hadden de informatie al ingezien. De documenten hadden wel openbaar gemaakt mogen worden, maar doorgaans wordt gevoelige informatie er dan uit gehaald. Dat was iemand dus even vergeten.