Onze 3 favoriete e-bikes onder de 1.900 euro met middenmotor

Wil je een elektrische fiets aanschaffen, dan is het eerste wat je moet bepalen de locatie van de motor. De middenmotor is het meest gekozen motorsysteem omdat het zwaartepunt in het midden ligt. Ook de trapas zorgt ervoor dat de trapondersteuning die je ontvangt natuurlijk aanvoelt. Bij Decathlon is er een groot aanbod e-bikes met middenmotoren verkrijgbaar. Hulp nodig bij het uitzoeken van je favoriet? Lees in dit artikel wat de meest populaire fietsen met middenmotor zijn bij Decathlon, onder de 1.900 euro.

#1 BEEQ C500 Urban Motion – Shimano Steps

Deze goed uitgeruste en kwalitatief hoogstaande elektrische fiets is ideaal om je regelmatig mee door de stad te verplaatsen. Ondanks dat het Portugese fietsenmerk BEEQ nog vrij onbekend is, wist dit merk te scoren als één van de beste in de ANWB-test van 2023. Vooral de sterke en fijne Shimano Steps middenmotor heeft hieraan bijgedragen. Daarnaast zijn het ook de fijne zithouding, brede banden en stabiliteit waar deze bike goed op scoort. Bij Decathlon is dit model te verkrijgen voor 1.659,99 euro.

Lees de belangrijkste technische eigenschappen van dit model hieronder:

Actieradius Maximaal 110 kilometer Merk motor Shimano Steps Koppel motor 40 Nm Type remmen Hydraulische schijfremmen Soort frame Aluminium

#2 Saxonette – Optimum Plus Nxs7

Of je nu een steile helling op wilt fietsen of kilometers af wilt leggen door de stad: de Saxonette Optimum Plus heeft alles wat je nodig hebt. Deze e-bike biedt namelijk de mogelijkheid om te kiezen tussen 7 versnellingen en 5 ondersteuningsstanden. Ook de geveerde vork plus zadelpen dragen bij aan comfort. Evenals het verstelbare stuur, de dikke banden en de verlichting die op de accu aan gaat. Bij Decathlon is dit model te verkrijgen voor 1.799 euro.

De belangrijkste eigenschappen van deze e-bike staan hieronder opgesomd:

Actieradius Maximaal 120 kilometer Merk motor Saxonette Koppel motor 85 Nm Type remmen VBrake-remmen Soort frame Licht aluminium

#3 Vogue – Elite M200

Ben je op zoek naar een elektrische stadsfiets die naast comfort ook nog eens voldoende bagagemogelijkheden biedt om mee naar school of werk te gaan? De Vogue Elite M200 is een sterke transporter e-bike die beschikt over een krachtige middenmotor van het merk Shimano Nexus 7. Hierdoor beschik je in elke situatie over een geschikte versnelling. Het switchen tussen de verschillende niveaus van elektrische trapondersteuning gebeurt via de lcd-display. Bij Decathlon is dit model te verkrijgen voor 1.819 euro.

Bekijk de tabel hieronder om meer te weten te komen over de technische eigenschappen:

Actieradius Maximaal 120 kilometer Merk motor Shimano Nexus 7 Koppel motor 85 Nm Type remmen V-remmen nvoor en trommelremen achter Soort frame Aluminium

E-bike kopen bij Decathlon

Bij Decathlon vind je naast elektrische stadsfietsen ook hybride fietsen, vouwfietsen, bakfietsen, kinderfietsen, gravelbikes, mountainbikes, fatbikes en speed pedelecs met trapondersteuning. Bekijk hier het gehele assortiment elektrische fietsen voor elk budget.

Wij begrijpen dat een keuze maken uit het grote aanbod lastig kan zijn. Vandaar dat het bij Decathlon mogelijk is om een gratis test en advies afspraak in te plannen. Kies een tijdstip in een fysieke winkel bij jou in de buurt, ontvang advies van onze expert, probeer 30 minuten een e-bike naar keuze en stel al je vragen. Zo weet je zeker dat je een e-bike aanschaft die het beste bij jou past!