Onze 3 favoriete tweedehands e-bikes voor maximaal 1.170 euro

Wist je dat er een groot aanbod gecontroleerde en geteste tweedehands elektrische fietsen is? Door een tweedehands elektrische fiets te kopen geef je producten een twee leven en betaal je minder dan voor een nieuwe elektrische fiets. Bij Decathlon is er een uitgebreid aanbod te vinden, genaamd “Second Life”. De tweedehands e-bikes worden gecontroleerd en test getest. Ook ontvang je 1 jaar aan garantie.

Wil je een tweedehands e-bike aanschaffen bij Decathlon? In dit artikel lees je onze 3 favoriete elektrische fietsen onder de 1.170 euro.

#1 Cortina Hufterproof e-bike – € 1.050,00

De Hufterproof e-bike van het Nederlandse fietsenmerk Cortina is een voorbeeld van een robuuste elektrische fiets die wel tegen een stootje kan. Het model komt een 500 watt accu. Dit betekent dat je met een snellader de accu binnen 4 uur kan opladen. Ook kan je met de fiets tot wel 70 km elektrisch fietsen.

Eén van de belangrijkste redenen dat de fiets zo hufterproof is, is dankzij de geïntegreerde LED-verlichting in het fietsframe. Zo weet je zeker dat je goed zichtbaar bent wanneer je je van A naar B verplaatst. Daarnaast is dit model voorzien van de zogenoemde Marathon Plus Anti-lek banden van Schwalbe. Dankzij deze banden heb je weinig kans op een lekke band. Klinkt dit iets voor jou? Bij Decathlon schaf je deze fiets aan voor 1.050,00 euro.

De belangrijkste eigenschappen van de Cortina Hufterproof e-bike staan hieronder toegelicht:

Actieradius 70 kilometer Motor vermogen 250 Watt Batterij uitneembaar Ja Remmen Trommelremmen Versnellingen 7 versnellingen Oplaadtijd 4 uur

#2 Rockrider elektrische mountainbike E-ST 500 hardtail – € 1.050,00

Het merk Rockrider staat bekend om de goede prijs-kwaliteitverhouding. Met de E-ST 500 kun je dankzij de geïntegreerde 420 mAh-accu ongeveer 2 uur en 45 minuten sportief mountainbiken op onverharde paden of over asfalt. Ook beklim je gemakkelijk hellingen dankzij elektrische motor met 50 Nm koppel.

Met de geveerde voorvork van Suntour XCM, verhoogde houding en een zadel van EVO COMFORT cross je gegarandeerd comfortabel een flink aantal kilometers af. Wil jij je MTB-horizon verruimen? Dan is deze fiets ideaal voor jou. Bij Decathlon schaf je dit tweedehands model aan voor 1.050,00 euro.

Je leest de belangrijkste eigenschappen hieronder:

Actieradius 2 uur en 45 min Motor vermogen 250 Watt Batterij uitneembaar Ja Remmen Hydraulische schijfremmen Versnellingen 8 versnellingen Oplaadtijd 4-6 uur

#3 Riverside elektrische hybridefiets 500 E – € 1.170,00

Decathlon beoordeelt de conditie van de tweedehands Riverside 500E elektrische hybridefiets met een uitstekend. De naam ‘hybridefiets’ is te danken aan de bruikbaarheid voor zowel verharde als onverharde wegen.

Er zijn in totaal drie verschillende standen elektrische standen waarmee je op stand 1 tot wel 90 kilometer met ondersteuning kunt fietsen met een volgeladen accu. De fiets is goed uitgerust met 8 versnellingen en hydraulische schijfremmen voor een snelle en nauwkeurige remkracht. Deze tweedehands Riverside e-bike aanschaffen? Bij Decathlon koop je deze elektrische fiets voor een bedrag van 1.170,00 euro.

Lees hieronder de belangrijkste eigenschappen van dit model:

Actieradius 90 kilometer Motor vermogen 250 Watt Batterij uitneembaar Ja Remmen Hydraulische schijfremmen Versnellingen 8 versnellingen Oplaadtijd 4-6 uur

Twijfel je welke elektrische fiets het beste past bij jouw wensen en eisen? Wij helpen je graag door handige informatie voor het aanschaffen van een e-bike met je te delen in de buying guide voor elektrische fietsen.

Heb je een e-bike model op het oog en wil je zelf ervaren of dit model bij je past? Bij Decathlon is het mogelijk om een gratis en geheel vrijblijvend een test en advies afspraak in te plannen bij jou in de buurt. Let wel op: het gaat hierbij om een nieuwe elektrische fiets.