Ook India wil naar de maan: Chandrayaan-3 succesvol gelanceerd

Het is een prestatie die nog maar door een paar landen is behaald. De VS zijn nog altijd de enige onmiskenbare maanmannen. Het Amerikaanse ruimteprogramma zette vooralsnog als enige mensen op het maanoppervlak. China en de toenmalige Sovjet-Unie wisten ook ruimtevaartuigen op de maan te zetten, maar dan wel zonder menselijke passagiers. India wil zich nu bij het rijtje voegen. Wederom met een onbemande missie, welteverstaan.

Harde maanlanding versus een zachte

Een ruimtesonde tegen de maan aan kwakken is één ding. In de zeer verfijnde sferen van het ruimtevaart jargon wordt dit een harde landing genoemd. En dat is het Indiase maanprogramma reeds gelukt met de Chandrayaan-1. Wat de Chandrayaan-2 probeerde te doen is beslist lastiger. Om een ruimtesonde een zogenaamde zachte landing te laten doen is naast een paar raketten een hoop rekenwerk noodzakelijk. Bij de Chandrayaan-2 bleek er aan dat rekenwerk wat te schorten. De sonde deed onverhoopt toch een harde landing.

Chandrayaan-3 in een baan in een baan om de aarde

De lancering van sonde nummer drie is gelukkig goed gegaan. Volgens de autoriteiten bevindt de sonde zich inmiddels in een baan om de aarde en is ze op weg naar de maan. Die reis gaat nog wel even duren. Wanneer alles volgens verwachting gaat, landt de Chandrayaan-3 op 23 augustus op het maanoppervlak. Dit keer hopelijk wel ‘zacht’.

De sonde bestaat uit een maanlander, een voorstuwingsmodule en een maanrover. In totaal heeft het hele pakketje en de bijgaande missie zo’n 75 miljoen dollar gekost. De komende weken zal de sonde 300.000 kilometer afleggen. Eenmaal aangekomen op de maan is het de missie om de capaciteiten van de maanrover te testen. Naar verwachting zal deze zo’n 14 dagen (één maan dag) kunnen functioneren. Ook zullen er wetenschappelijke metingen en experimenten uitgevoerd worden. Zo gaat de maanlander de samenstelling van het maanoppervlak onderzoeken.

De komende weken gaat de sonde een paar keer de aarde rond om snelheid op te bouwen. Begin augustus moet de sonde voldoende snelheid hebben opgebouwd om de grote sprong naar de maan te maken. Wetenschappers van het Indiase ruimteprogramma hebben het pad van de sonde zo uitgekiend dat deze naar de maan vertrekt op het punt wanneer deze het dichtst bij de aarde staat.

Het is niet alleen de Indiase overheid die zich mengt in de ‘space race’. Eerder stuurde Indiase start up Skyroot een miniraket de ruimte in.