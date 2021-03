Oppo deelt releasedatum Find X3 met bijzondere camera - Apparata

Foto Oppo Find X3 Pro @EvanBlass/Voice

Oppo kondigt de releasedatum van de Find X3-serie aan en lekkers onthullen dat we een zeer sappige line-up mogen verwachten.

Oppo is rustig aan een gigantische speler in de smartphone-industrie aan het worden. Hun aankomende vlaggenschip-serie, de Find X3, moet het merk wereldwijd nog verder brengen. Het Chinese merk laat nu officieel weten wanneer we gaan zien of dat gaat lukken.

Oppo Find X3 releasedatum

Oppo deelt via YouTube de officiële releasedatum van de Find X3-serie. De fabrikant doet dit met een aankondiging van een livestream voor donderdag 11 maart (12:30 Nederlandse tijd).

Over anderhalve week krijgen we dus de gloednieuwe vlaggenschepen te zien, maar veel van de specs zijn al gelekt. Onder andere 91Mobiles en bekende lekker Evan Blass delen de solide features van de aankomende serie. Het moge duidelijk zijn, Oppo is misschien geen flagship killer (meer), want het merk wil duidelijk concurreren met Samsung.

Zo weten we dat het om een uiteenlopende line-up van de Find X3 Lite, Find X3 Neo en Find X3 Pro gaat. Die gaan respectievelijk tussen de €400 – €500, €700 – €800 en €1000 – €1200 kosten.

De twee duurste varianten worden volgens lekkers uitgerust met een high-end Snapdragon 888. Ze krijgen 12GB RAM en 256GB opslagruimte mee. De Lite moet het doen met een Snapdragon 765G soc en 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Denk overigens niet dat de Lite ook veel kleiner wordt dan de rest; met 6.5-inch is hij slechts marginaal kleiner dan de 6.67-inch OLED van de Noe en Pro.

Tot slot geven lekkers aan dat we een indrukwekkende camera-module voor in elk geval de Pro mogen verwachten. Het gaat om twee 50MP hoofdschieters, een 13MP telephoto-lens en een 3MP macrolens die Oppo ‘microscooplens’ noemt. Die laatste krijgt naar verluidt een indrukwekkende 25x zoom mee, waardoor

Uiteraard is het nog even afwachten voor we officieel weten of de bovenstaande informatie klopt. De Oppo Find X3 Lite, Neo en Pro hebben de releasedatum van 11 maart meegekregen.