OPPO Find X3 Pro 5G review: vrolijke premium smartphone - Apparata

Voorzien van heel veel kleuren hebben we de nieuwe OPPO Find X3 Pro 5G aan een review onderworpen.

OPPO is zo’n merk waar je vrolijk van kunt worden. En dat heeft alles te maken met de uitstraling van het merk. Bij OPPO draait het om creativiteit. Dat zie je terug in de hardware, maar ook in de beleving en software van de smartphones. Daar is de OPPO Find X3 Pro 5G geen uitzondering op.

OPPO Find X3 Pro Specificaties

We beginnen met de belangrijkste specificaties van de Find X3 Pro 5G. Het toestel heeft een 6.7-inch AMOLED display (3216 x 1440 QHD+) dat een miljard kleuren kan weergeven. Het is een HDR10+ gecertificeerd scherm met een ververvingssnelheid van 120 Hz. Het toestel weegt 193 gram en is beschikbaar in de kleuren Gloss Black en Blue. Ons review exemplaar is Gloss Black.

De telefoon is uitgerust met de krachtigste Qualcomm processor van dit moment. Dat is de Snapdragon 888. Er is sprake van 12 GB RAM met 256 GB ROM. De batterij heeft een capaciteit van 4.500mAh. OPPO levert de Find X3 Pro 5G op ColorOS 11.2, wat is gebaseerd op Android 11.

Met zijn IP68 certificatie is de smartphone stof- en waterbestendig. Met SuperVOOC 2.0 opladen kun je tot 65W bekabeld laden. Draadloos is het mogelijk om tot 30W te laden met AirVOOC Wireless Flash Charge Charging Power. Ja, dat is een hele mond vol.

Aan de voorkant is de smartphone niet zo spannend, maar dat is echt wel anders aan de achterkant. Het Chinese techbedrijf heeft ervoor gekozen om de camera als het ware te versmelten in het gehele ontwerp. Dat is best uniek, want de meeste smartphones hebben een los camera eiland.

OPPO heeft gekozen voor een quad camera setup op de achterkant. Dit betreft een 50 MP + 50 MP + 13 MP + 3 MP constructie. Serieuze hardware dus, wat ook weer gekoppeld is aan slimme software. Aan de voorkant zit een front camera met een 32 MP lens.

Praktijk

Genoeg over die droge specificaties. Wat is de praktijk ervaring van deze smartphone? In het dagelijks gebruik is de OPPO Find X3 Pro 5G een heel snel apparaat. De bediening verloopt razendsnel, het display loopt niet over de randen waardoor je niet per ongeluk het scherm aanraakt. Er zijn voldoende concurrenten in dit segment die wel een display hebben dat doorloopt.

Het is wel een echt grote telefoon, dat is iets om rekening mee te houden. De afmetingen zijn 163,4 x 74 x 8,26 mm. Met een strakke broek ga je deze OPPO wel zien zitten. ColorOS werkt zoals we dat gewend zijn. Veel gebruik van kleuren, grote icoontjes voor een makkelijke bediening en apps openen bijna instant zonder vertraging.

Het uiterlijk is wel behoorlijk smaakgevoelig van deze OPPO. Persoonlijk ben ik niet zo gecharmeerd van het feit dat de camera’s één is met de behuizing. Aan de andere kant heeft het wel iets unieks. Het is een makkelijk herkenningspunt voor dit model. Ook is de smartphone, in elk geval in Gloss Black, behoorlijk glimmend aan de achterkant. Je kunt je haar kammen in de spiegeling van de behuizing. Daarnaast zijn vingerafdrukken onvermijdelijk met dit materiaal. Wanneer het licht niet kaatst op de behuizing valt het met de spiegeling wel mee. Kijk maar naar de foto’s die we hebben gemaakt van de smartphone. Dan zijn de looks meer donker dan glimmend.

Waar we het nog niet over hebben gehad is de prijs. Mijn kritiek op zijn voorganger vorig jaar was dat de smartphone behoorlijk prijzig was. Je moest wel echt heel fanatiek voor de OPPO kiezen om daar 1.200 euro op stuk te slaan. Heeft OPPO iets met deze kritiek gedaan? Een beetje. Dat beetje komt in vorm van een prijskaartje dat vijf tientjes lager uitvalt. De OPPO Find X3 Pro kost 1.149 euro. Smartphones die meer dan 1.000 euro kosten komen bij ons onder een soort super vergrootglas te liggen. Want het is alles behalve een kinderachtig bedrag. Is dat het nou waard?

Camera

Net als zijn voorganger is de camera weer van uitmuntende kwaliteit. Zodra het wat donker wordt buiten kun je wel ruis verwachten op de foto. Uit onze test bleek de camera al snel moeite te hebben met het maken van een scherpe foto in een donkere woonkamer. Ben je echter buiten aan het schieten of in een ruimte met voldoende licht, dan presteren de camera’s echt subliem.

Je kunt naar hartelust 2x of 5x zoomen. De kwaliteit blijft net zo goed alsof je niet zoomt. Zelfs als je wat schokkerig bent van jezelf helpt de smartphone je goed op weg. Je moet dus wel héél dronken zijn om geen scherpe foto te maken met de 5x zoom. Die stabilisatie hebben ze echt dik voor elkaar bij OPPO.

Check de foto’s hieronder om een aantal voorbeelden te zien van foto’s die binnen en buiten zijn gemaakt.

Conclusie

Onze tijd zit er weer op met de OPPO Find X3 Pro. Als je op zoek bent naar een Android flagship dat echt alles kan, dan heb je met de Find X3 Pro een ongelofelijk fijn toestel. Het display is van fantastische kwaliteit, de behuizing is premium. De camera’s scoren goed (ook voor video!) en af en toe Netflix kijken op deze smartphone is tevens gewoon erg prettig. Dat alles-in-een komt natuurlijk met een prijs. En dat is letterlijk het geval met deze OPPO.

Het vrolijke thema van ColorOS brengt toch een klein beetje verdriet met de prijs van 1.149 euro. Kun je deze telefoon echter scoren in combinatie met een leuke korting, dan heb je hier jarenlang plezier van. Weet echter dat de Find X3 series uit meerdere smartphones bestaat met daarmee ook vriendelijkere prijzen. Het gaat hier om de Find X3 Neo 5G en de Find X3 Lite 5G.

Pluspunten

Premium design

Uniek en gedurfd uiterlijk

Wederom een hele goede camera

SuperVOOC 2.0 65W snelladen

Minpunten

Nog altijd aan de prijs

De OPPO Find X3 Pro 5G met 12GB RAM + 256 GB ROM is verkrijgbaar in de kleuren Gloss Black en Blue voor een adviesprijs van 1.149 euro.