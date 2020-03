OPPO heeft lak en kopieert de Apple Watch

Dat is lef hebben. OPPO heeft een eigen smartwatch uitgebracht die sprekend lijkt op de Apple Watch.





Smartwatches, hadden we er daar nog niet genoeg van? Nee, vonden ze bij OPPO. Het Chinese techbedrijf presenteerde vandaag niet alleen nieuwe smartphones, maar ook een eigen smartwatch. Het apparaat lijkt genadeloos veel op de Apple Watch, zonder blikken of blozen.

Niet alleen de naam en het uiterlijk lijkt op dat van de Apple Watch. Ook de toepassingen komen overeen. Zo kun je er een eSIM in kwijt, kun je in China betalingen doen via de NFC-chip en houdt de smartwatch uiteraard je gezondheid in de gaten.

De OPPO Watch komt er in twee smaakjes. Er is een variant van 46 mm met een 1.91-inch AMOLED scherm en een kleinere 41mm variant met een 1.9-inch AMOLED scherm. Het grote exemplaar gaat tot 40 uur mee op een lading. De kleine watch gaat slechts 24 uur mee en zal dus elke dag opgeladen moeten worden.

Hoewel de nieuwe OPPO Find X2 Series in Nederland komen, blijft deze OPPO Watch voorlopig nog in China. Het is niet bekend of de smartwatch op termijn ook buiten China verkocht gaat worden.