OPPO komt met belangrijk nieuws voor de Find X3 Series - Apparata

Heb jij (onlangs) een OPPO Find X3 Series aangeschaft? Dan heeft de Chinese techgigant belangrijk nieuws voor je.

Kijk, dit is een nieuwtje dat mooi is om te melden. Het is namelijk zo dat OPPO zijn updatebeleid heeft aangepast met de Find X3 Series. Eerst was het zo dat je voor twee jaar aan updates kon verwachten met de smartphone serie. Daar is nu een ontwikkeling van te melden.

Je krijgt niet twee, maar drie jaar software updates van de Find X3 Series. Dat laat OPPO weten. Voor de overige smartphones van het merk geldt dat je tenminste twee jaar aan updates kunt verwachten. In het geval van de OPPO Find X3 Series is het zo dat er updates volgen naar tenminste Android 13.

Daar blijft het niet bij. OPPO doet momenteel onderzoek naar de mogelijkheid om vier jaar updates te bieden op de smartphones van het merk. Apple heeft altijd al dit jarenlange beleid gehad. Ook Samsung geeft je vier jaar lang belangrijke beveiliging updates op de toestellen van het merk. Het feit dat OPPO daar nu ook mee bezig is, is een goed teken. Zo kun je nog langer met je smartphone doen. Lees ook onze review van de OPPO Find X3 Pro 5G.