Oppo lanceert keiharde iPad-concurrent

De Oppo Pad gaat het opnemen tegen de Apple iPad. De tablet is scherp geprijsd in vergelijking met de concurrentie.

Naast de nieuwe Oppo Find X5 Pro had het Chinese techbedrijf nog wat in petto. De lancering van een eigen tablet! Het nieuws is wat minder relevant, omdat de lancering vooralsnog heeft plaatsgevonden in de eigen markt China. Terwijl de Oppo Find X5 Pro wereldwijd, waaronder in Nederland, verkocht gaat worden. Toch bestaat de kans dat de Oppo Pad buiten China verkocht gaat worden en de specificaties zijn veelbelovend.

De tablet gaat het opnemen tegen de tablets van Apple en Samsung. De nieuwe Oppo Pad is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 870 en beschikt over een 11-inch groot LCD scherm. De resolutie van het scherm bedraagt 2560×1600. Oppo heeft de tablet verder voorzien van 6 of 8 GB RAM geheugen. De batterij heeft een capaciteit van 8.360mAh. Die accu opladen kan met een snelheid van 33W via een kabel. De interne opslag bedraagt 128 GB of 256 GB, afhankelijk van de uitvoering.

De verkoop start op 3 maart in China voor een prijs van omgerekend 325 euro voor de versie met 6 GB RAM en 128 GB opslag. Er is ook nog een pencil aangekondigd en een bijpassend toetsenbord. Net als Apple dat heeft. De pencil kost omgerekend 70 euro en het toetsenbord zo’n 56 euro. De goedkoopste Apple iPad en de Samsung Galaxy Tab S8 zijn de belangrijkste concurrenten van deze nieuwe Oppo Pad.