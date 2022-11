Originele sinterklaas surprise voor tech liefhebbers

Een mooie Nederlandse traditie, die we zeker in stand moeten houden, is de Sinterklaas surprise. Een keer per jaar kunnen we ons uitleven met een originele verrassing, waarmee we de ontvanger van het cadeau voor de gek houden, ons gewoon creatief uitleven of laten verrassen.

Als echte techliefhebbers kiezen wij dan natuurlijk voor grappige surprises, waarin leuke technische snufjes zijn verwerkt. Ter inspiratie hier een paar mooie filmpjes van surprises. Ze zijn geordend van makkelijk naar moeilijk. De eerste twee surprises zijn makkelijk te maken. De laatste twee zijn weggelegd voor de ervaren rotten, op het gebied van elektronica.

Simpele tech surprise

WiWillemijn maakte deze simpele, maar toch verrassende en ook werkende pepernotenmachine. Oke, technisch gesproken heten dit kruidnoten, maar zeurpieten gaan in de zak mee naar Spanje. Je hebt niet meer nodig, dan een lege frisdrankfles en een bakje. Heb je niet veel tijd? Dan is deze surprise makkelijk om te maken en je kan er toch veel lol aan beleven.

De escaperoom surprise

Lachen, gieren, brullen met deze surprise, waarbij het slachtoffer zijn of haar brein moet pijnigen om het cadeautje te kunnen bemachtigen. Deze surprise maken is dubbel genieten, zowel tijdens het maken als bij het uitpakken.

Puzzel-surprise met Arduino

MakerDad maakte deze absolute awesome surprise voor zijn zus. Hij wist alleen dat ze iets met meubels wilde. Dus kwam hij op het volgende idee. Alleen als je de meubels op de juiste positie zet, gaat het vakje open. Dit is vele uren knutselwerk, maar het resultaat kan je echt wel adembenemend noemen.

Wiskundige surprise

Ook deze surprise maakt gebruik van een Arduino en servomotoren. Wiskundige Ionica Smeets, wordt hier flink in het ootje genomen. Ze heeft namelijk ooit beweerd dat 9 een priemgetal is en dat is natuurlijk vragen om een plagerige grap. Maar uiteindelijk slaagt ze er toch in de surprise te kraken. Het filmpje laat ook zien hoe de surprise werkt.

Meer technische surprise-ideeën, vind je bijvoorbeeld in het boek van Rolf Hut, Knotsgekke ideeën om zelf surprises te maken.