Pas op! Android 12 brickt mogelijk OnePlus 9 - Apparata

Het installeren van Android 12 op een OnePlus 9 (Pro) kan desastreuze gevolgen voor de smartphone hebben, zo waarschuwt OnePlus zelf.

De Android 12 beta is voor een select aantal merken nu beschikbaar, maar iedereen met een OnePlus 9 wil de update misschien nog even overslaan. Via OnePlus’ eigen forum waarschuwt het merk dat het installeren van de update smartphones kan bricken. Wat is er aan de hand?

Android 12 brickt OnePlus 9

De beta van Android 12 is doorgaans nuttig voor ontwikkelaars en fabrikanten om nieuwe features uit te testen. Voor OnePlus 9-eigenaren gaat die vlieger niet op, aangezien het OS smartphones kan slopen. De fabrikant waarschuwt dan ook nadrukkelijk gebruikers die Android 12 willen uitproberen.

Je moet begrijpen dat er een risico is dat [Android 12] je smartphone brickt. Lees zorgvuldig de instructies en ben 100% zeker van wat je doet. Maakt alsjeblieft altijd een backup van belangrijke data voordat je begint met flashen.

De officiële Google-blogpost met compatibele apparaten noemt nog steeds OnePlus, maar als je nu de link aanklikt, kom je op een niet bestaande pagina uit. Iedereen die de update probeerde te installeren is mogelijk zijn data kwijt. XDA-Developers heeft een guide om eventueel naar een vorige versie van Android terug te gaan. Het lijkt er niet op dat eventueel verloren data weer terug te krijgen is.

OnePlus meldt dat een bootloader moet activeren voordat je de OnePlus 9 of 9 Pro updatet met Android 12. Daarnaast moet je tenminste 30% batterij en 3GB vrije opslagruimte hebben. Die voorzogsmaateregelen zouden eventuele problemen voorkomen. Als ik een OnePlus 9 had, zou ik daarentegen gewoon lekker even wachten!