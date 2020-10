Peperduur Sony Spatial Reality Display toont 3D zonder bril - Apparata

Foto @Sony via Engadget

Met het Sony Spatial Reality Display kun je 3D content zien zonder 3D-bril, al kost de innovatieve gadget je wel klauwen vol geld.

Ooit dacht met dat 3D dé volgende stap in entertainment zou zijn. Bioscopen gingen er vol voor, TV’s kregen een 3D functie en zelfs smartphones probeerden de derde dimensie naar gebruikers te brengen. Dat allemaal met wisselend succes. Nu doet Sony een poging met het Spatial Reality 3D Display waarop je zonder stom brilletje 3D zou kunnen zien!

Sony Spatial Reality Display 3D

Sony toont voor het eerst publiekelijk het Spatial Reality Display dat zonder bril 3D content kan laten zien. Het gaat om een 15.6-inch 4K LCD display dat door middel van eye-tracking 3D beelden genereert. Het scherm houdt dus in de gaten waar je kijkt, vanuit welke hoek je kijkt en waar je staat in relatie tot het scherm.

Door middel van een laagje bovenop het display creëert het Spatial Reality Display vervolgens 3D beelden door het beeld in tweeën te verdelen; voor ieder oog een net iets ander beeld. Dit creëert de optische illusie van een 3D object.

Het display moet wel worden aangedreven door stevige hardware, namelijk tenminste een Intel Core i7 CPU en een NVIDIA RTX 2070 Super GPU. Die videokaart alleen al kost nu zo’n €500 dus een stevige PC is wel nodig.

Maar werkt het?

Het is daarentegen nog wel de vraag hoe het 3D van de Spatial Reality Display er precies uitziet. Het Japanse techbedrijf een vroeger stadium van het innovatieve product al al op CES. Daarover schrijft Engadget dat het op een “ingekaderd hologram demo” ging die er “klein, wazig en weinig opmerkelijk” uitzag.

Niet heel positief dus, al is het ook geen product dat bij oma op de keukentafel hoort te staan. Sony mikt met het Spatial Reality Display op professionals die hun creaties – bijvoorbeeld bouwtekeningen of kunst – in 3D willen aanschouwen. Het geintje kost dan ook $4.999,99 in de Verenigde Staten. Het is nog niet bekend of de gadget ook naar de Benelux komt.