PhoneSoap SurfaceSoap UV Wand doodt 99,9% van alle virussen

PhoneSoap SurfaceSoap UV Wand terwojl deze op wordt gewarmd. Bron: PhoneSoap, fair use

Nu corona weer om zich heen grijpt en ook het griepvirus weer toeslaat, wordt het belangrijk om maatregelen te nemen. Heb je het helemaal gehad met microbieel gespuis? De PhoneSoap SurfaceSoap UV Wand maakt korte metten met virussen en bacteriën.

Een venijnige virusinfectie kan heel wat plannen in de war schoppen. Dat geldt zeker voor het covid-19 virus. Hoewel dit virus vooral via de lucht wordt overgedragen, is er ook enige besmetting mogelijk via oppervlakten.

Daarom is het slim om oppervlaktes waar je mee in aanraking komt en waar anderen zijn geweest, bijvoorbeeld deurknoppen, toiletbrillen, toetsenborden en afstandsbedieningen, te behandelen. Ultraviolet (UV) licht is een effectieve manier om virussen en andere microben mee te doden. In de industrie wordt UV-licht steeds vaker gebruikt om ruimten schoon en hygiënisch te houden.

PhoneSoap SurfaceSoap UV Wand, draagbare krachtpatser

Het goede nieuws is dat je ook als particulier steeds makkelijker aan betaalbare UV bronnen kan komen waarmee je je omgeving kan reinigen. Geregeld zie je UV-lampen voorbijkomen. Eén van de betere, maar met rond de € 260 ( wanneer besteld uit de VS, binnen de VS betaal je $ 200) wel behoorlijk dure UV-lamp is de PhoneSoap SurfaceSoap UV Wand. Deze doodt 99,9% van alle virussen, wat de kans op besmetting veel kleiner maakt.

Dat kan omdat deze lamp met 15 mW per vierkante centimeter een 10 keer zo hoog vermogen heeft als goedkopere lampen. Daardoor produceert deze lamp een bombardement aan UV-straling, waar de meeste microben niet tegen opgewassen zijn. Gelukkig wordt je hand beschermd door een beschermkap, als je deze lamp gebruikt. Gezien het grote vermogen moet je zeker niet in de lamp kijken als je deze aandoet. Zwakkere, maar veel goedkopere lampen kun je krijgen bij onder meer Blokker.

Aanvullende technische informatie

Binnen enkele seconden dood je 99,99% van de virussen en 99,9% van de bacteriën. Het opladen van deze lamp, met een USB kabel, kost 3 uur. In opgeladen toestand kun je deze een half uur gebruiken. De lamp is 35 cm lang en wordt meegeleverd met een houder.

Deze lamp zendt gevaarlijke UV-C straling uit. Kijk er dus niet in en ga ook niet je hand in de bundel steken.

Deze lamp beschermt niet tegen airborne virussen zoals covid-19

Let op! Deze UV-lamp reinigt alleen oppervlaktes, niet de lucht. Daarvoor heb je een ander type UV-lamp nodig, waarvan het meest voorkomende model, met 253 nm UV-licht, gevaarlijk is voor mensen. Dit type lamp moet je dus alleen in een ruimte waar niemand is toepassen. Vanzelfsprekend is dat gevaar er met deze draagbare lamp niet, zolang je hiermee niet op je huid schijnt erin kijkt.

Conclusie PhoneSoap SurfaceSoap UV Wand

Vind je hygiëne belangrijk, wil je voorwerpen en dingen die aanraakt snel kunnen reinigen en heb je er het geld voor? Dan is dit een uitstekende UV reinigingslamp. Binnen een seconde of twee à drie heb je een behoorlijk groot oppervlak gedesinfecteerd.

Dat duurt met vaak gevaarlijke en giftige schoonmaakmiddelen, enkele minuten. De prijs is met €200 a € 260 behoorlijk pittig, maar daarvoor haal je wel de marktleider in huis op het gebied van desinfecterend vermogen. En bespaar je de nodige tijd.