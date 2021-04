Pijnlijk: Activision heeft ruzie met 'warzone.com' - Apparata

Activision en browser-game warzone.com vliegen elkaar naar de keel vanwege de overeenkomst tussen elkaars games. Qua naam dan, want de games zelf lijken ongekend weinig op elkaar.

Als je aan Warzone denkt, dan denk je aan Activision’s razend populaire battle royale-spin-off van Call of Duty. Je denk dan waarschijnlijk niet aan een zeer matige strategiegame onder dezelfde naam. Daarom zoekt Activision ruzie met de eigenaar van warzone.com, die naar eigen zeggen veel eerder was met de niet zo creatieve naam. Het pijnlijke is nog, daar lijkt het inderdaad op.

Activision vs warzone.com

Normaal zijn het de grote jongens zoals Activision die projecten van derden stilleggen vanwege schending van een copyright. Maar ontwikkelaar Fizzer is nu degene die achter het miljardenbedrijf aan zit. Hij zou warzone.com ver voor de lancering van Call of Duty: Warzone hebben uitgebracht, zo schrijft PC Gamer. Activision dient nu een aanklacht tegen Fizzer’s ‘cease and desist’ in.

Aan de andere kant heeft warzone.com volgens de aanklager in oktober van 2019 een trademark aangevraagd voor de term ‘Warzone’, terwijl Activision dat in juni van dat jaar al deed. Naast wat onderbouwde argumenten gooit het Amerikaanse bedrijf ook nog met wat modder.

Call of Duty: Warzone kan onmogelijk nog meer verschillen van de game van de verdediging. Het is een low-budget, niche virtueel bordspel in de geest van Risk. (…) Het is ondenkbaar dat iemand de twee producten door elkaar haalt en ervan uitgaat dat de producten iets met elkaar te maken hebben. Activision over warzone.com

Volgens Acitivison is het dus onzin dat Fizzer wil dat het miljardenbedrijf met Warzone stopt omdat gamers anders in verwarring zouden raken. En eerlijk is eerlijk, warzone.com heeft alles weg van een doodsimpele browser-game. Geen diepgang, geen thema, geen smaak; gewoon een simpel spelletje.

Desalniettemin is het een ongemakkelijke situatie voor beiden, want er zullen geregeld mensen naar warzone.com surfen om te kijken waar de hype om draait. Het is dan wel lullig als ze denken dat miljoenen gamers wereldwijd de Risk-ripoff religieus aan het spelen zijn, in plaats van een geraffineerde big-budget shooter.